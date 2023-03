A Radio Deejay Laura Pausini: fedi nere, gli invitati al matrimonio e la sorpresa

Laura Pausini a Radio Deejay racconta delle fedi nere, gli invitati al matrimonio e la sorpresa per tutti

Ospite a Radio Deejay Laura Pausini ha ovviamente raccontato anche del matrimonio a sorpresa con Paolo Carta. Le fedi nere, gli invitati che non sapevano nulla. Quale scusa ha inventato Laura Pausini per averli tutti a casa dei suoi genitori in Romagna? Con la sorella e la sua assistente hanno lavorato dallo scorso agosto, è stato faticoso tenere tutto segreto ma la sorpresa di un matrimonio a cui nessuno pensava di partecipare ha emozionato tutti. La fede nera. Laura Pausini spiega che lei e suo marito hanno sempre desiderato che fosse così, l’hanno acquistata su internet. Nessuno della famiglia, nessun amico sapeva che si sarebbero sposati e a Nicola Savino e Linus la cantante racconta come ha fatto e chi c’era tra i suoi ospiti. 60 invitati e non potevano mancare le compagne di classe e Paola Cortellesi.

La fede nera di Laura Pausini e Paolo Carta

Non è stato semplice trovare le fedi nere ma alla fine ci sono riusciti. “Abbiamo fatto la festa una settimana prima delle pubblicazioni, avevo detto a tutti che sarebbe stata una cena molto easy” le chiedevano come vestirsi e Laura ha detto che lei avrebbe indossato il vestito del suo primo Sanremo. Tutti hanno pensato che volesse festeggiare questi anni con la famiglia, con gli amici più cari, che fosse davvero una semplice cena.

“Volevamo una cosa molto privata e intima, abbiamo fatto noi la playlist con telefono” collegando il telefonino alle casse che hanno portato da casa hanno creato l’atmosfera perfetta.

Laura ha davvero indossato la vecchia giacca blu con i bottoni dorati. Poi è andata in bagno e si è cambiata. Quando l’hanno vista vestita da sposa era incredibile vedere le facce di tutti.

Un sogno che si è realizzato, Laura Pausini voleva qualcosa di speciale, voleva le emozioni, voleva fare una sorpresa a tutti e vivere con chi ama un giorno unico. Per lei non c’era bisogno delle nozze ma la figlia l’ha chiesto così tante volte e poi per motivi burocratici il loro sì era necessario. Hanno fatto in modo che fosse speciale realizzando tutti i desideri.