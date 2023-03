Melissa Satta vola in aiuto da Matteo Berrettini: è un brutto momento

Matteo Berrettini è in difficoltà e Melissa Satta corre da lui, altro che presenza ingombrante

Altro che ingombrante presenza, per Matteo Berrettini la sua fidanzata, Melissa Satta, è una vera salvezza. Il tennista sembra sua in crisi e Melissa Satta vola da lui, a Miami, dove gioca al Masters 1000. L’ex velina si Striscia la notizia lo supporta e mentre lui è in campo lei è sugli spalti. A Miami il tennista romano gioca il secondo turno del torneo Masters 1000, ma non è un periodo facile per lui, lì non ha mai vinto. Spera di ritornare competitivo come un tempo e a Melissa Satta non importano i pettegolezzi, le critiche di chi dà a lei la colpa perché distrarrebbe Matteo Berrettini dai suoi impegni in campo. Chiacchiere da maschilisti a cui lui ha già risposto. Melissa è in America e dimostra che l’amore vince sempre. Sono una coppia bellissima, una vera sorpresa per tutti. Dopo avere partecipato ai vari impegni ed avere il fatto il pieno di energia tra ozonoterapia, vitamine, sedute di massaggi, remise en forme la Satta è salita sull’aereo diretta a Miami. Valigia e occhi che sognano, aveva detto che sarebbe andata in Florida per il compleanno di un’amica. Parla poco, anzi per niente, del suo nuovo amore, sempre discreta ma soprattutto con un po’ di delusioni dietro le spalle.

Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme a Miami

Berrettini è in un momento difficile della sua carriera, non è un mistero: “So che il livello c’è, come in tutte le carriere ci sono i momenti in cui le cose vanno meno bene. Sto facendo il possibile per tornare al livello che mi compete. Sono contento di essere qui, l’anno scorso non ho potuto giocare questo torneo. Adoro Miami, qui ho tanti amici”.

E dispiaciuto delle chiacchiere sulla sua fidanzata l’aveva protetta: “Sto vivendo una relazione sentimentale come tutti i ragazzi della mia età… Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga considerata come una distrazione professionale”. Adesso occorre concentrazione e l’amore non può che far bene.

Melissa Satta e Matteo Berrettni fanno coppia fissa già da qualche mese, con lui la showgirl sarda sembra avere davvero archiviato gli amori del passato, quelli più lunghi e quelli che sono durati molto meno.