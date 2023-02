Melissa Satta, a Verissimo arriva la risposta su Matteo Berrettini

E' a Verissimo che Melissa Satta dice qualcosa sulla storia con Matteo Berrettini, poi arriva anche suo figlio

Melissa Satta bellissima nello studio di Verissimo, ride, si imbarazza, si commuove, parla e non parla della storia con Matteo Berrettini, poi arriva suo figlio Maddox ed è per lei il massimo della felicità. E’ la prima volta in tv per il figlio di Melissa Satta e Boateng e lei ha scelto Silvia Toffanin. Ha scelto Verissimo perché sa che la conduttrice sa porre le domande nel modo giusto ma nonostante questo Melissa Satta suda quando arriva l’argomento amore. Non è stata molto fortunata, prima il divorzio con Boateng, poi l’amore per Rivetti e quando tutto sembrava perfetto è arrivata un’altra separazione. Quindi, voci su vari flirt ma i paparazzi l’hanno beccata con Matteo Berrettini, il tennista più bello. Melissa Satta inizia a sudare, arriva la domanda sull’amore ed ecco cosa dice.

Melissa Satta a Verissimo con il figlio Maddox Boateng

“Io alla fine non sono preoccupata nemmeno di trovare una persona, è ovvio che vorrei condividere con un’altra persona la mia vita ma non deve nemmeno essere quel pallino da rincorrere per forza, sarà una cosa molto naturale” ma ecco la seconda domanda sull’amore.

“Melissa Satta quindi è single?” Alla domanda di Silvia Toffanin lei sorride, non ha niente da dire, l’ha fatto scrivere anche sulla sua torta di compleanno che non ha niente da dire, niente da dichiarare. Questa volta l’ex velina mora di Striscia la notizia non dice nulla del suo nuovo compagno, si limite a sorridere imbarazzata. Forse è davvero troppo presto per parlarne anche se ha già presentato Berrettini anche a suo figlio.

E a proposito di Maddox lui entra nello studio di Verissimo, è lui il suo principe. Sono entrambi emozionati, madre e figlio, bellissimi. Per l’amore c’è tempo, Melissa Satta avrà modo per scoprire se questa è la storia giusta. Adesso ha ben altre priorità nella sua vita. Lei è molto indipendente, è sicura di ciò che fa, delle sue scelte. E’ fiera di se stessa e non desidera ovviamente avere accanto una persona che la possa limitare. Le è capitato un compagno così, che le dicesse che era troppo impegnata, che metteva il lavoro al primo posto. “Sono cose che convivono” non ha un primo posto per una sola cosa o una sola persona, tutto può essere messo al primo posto.