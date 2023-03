Costanza Caracciolo, la festa di compleanno di Isabel: “Encanto è il tema scelto”

Anche Isabel, la figlia di Costanza Caracciolo e Vieri, ha scelto Encanto per la sua festa di compleanno

Anche per il terzo compleanno della sua Isabel la dolce Costanza Caracciolo è entusiasta della festa che ha organizzato. Festa di compleanno tema Encanto per la piccola Isabel Vieri che ha compiuto tre anni e ha regalato altra gioia alla sua mamma e al suo papà. Anche Costanza Caracciolo è felice come una bimba, soddisfatta mostra qualche foto del party della sua secondogenita che come tante bimbe ha scelto come tema quello di un cartone, Encanto. La Caracciolo ha scelto prima una location che somigliasse il più possibile a quella di casa e poi ha lasciato fare tutto all’organizzatore. Così il loro pomeriggio è stato davvero speciale, gioia e divertimento e non solo per i bambini.

Party magico per il compleanno di Isabel Vieri

Un party di compleanno per la piccola di casa da condividere sui social ma sempre senza mostrare le piccole Isabel e Stella. Costanza Caracciolo e Bobo Vieri non hanno mai mostrato il volto delle loro bimbe, come forse è giusto che sia. Dolci, decorazioni, la torta, i palloncini, le farfalle, i fiori, le lucine, tutto davvero curato nei minimi dettagli. Poi la foto della loro bellissima famiglia intorno alla torta.

Costanza Caracciolo ha appena raccontato, a Verissimo, quanto sia faticoso essere mamma di due bimbe piccole che hanno così poca differenza tra loro. Stella è nata a novembre del 2018, Isabel a marzo del 2020. Una scelta di Costanza e Vieri, che rifarebbero perché è bello vedere crescere le due figlie insieme ma senza dubbio la Caracciolo ha avuto poco tempo per stessa negli ultimi 5 anni. Ha confidato che adesso inizia a vedere uno spiraglio e che immagina il futuro sempre più bello.

E’ una mamma molto premurosa, per lei niente viene prima delle bambine. Anche gli impegni di lavoro possono attendere se una delle sue sta male o ha bisogno di lei. Non le mancano però i sensi di colpa, nonostante faccia tanto, ha paura che Isabel e Stella possano dubitare del suo amore diviso in parti uguali per entrambe.

Isabel è nata durante il lockdown, Costanza Caracciolo si è trovata ad affrontare in ospedale tutto da sola, è stata forte in una situazione surreale. La festa di compleanno della sua bambina le ricorda anche quei momenti difficili ma poi basta un’occhiata alle sue piccole e tutto passa. Encanto intanto è davvero uno dei temi più richiesti per i party.