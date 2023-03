Lorenzo Amoruso pronto a riconquistare Manila Nazzaro grazie all’Isola dei famosi 2023

Per Lorenzo Amoruso nulla è perduto, vuole partecipare all'Isola dei famosi 2023 per Manila Nazzaro

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati ma lui non si arrende, vuole riconquistare l’ex Miss Italia ed è per questo che avrebbe chiesto aiuto a L’Isola dei famosi. L’ex calciatore aveva già sostenuto il provino ma il suo nome non risultava nel cast ufficiale del reality show, cast che in realtà non è ancora stato presentato. E’ la rivista Nuovo a dire con un velo di certezza che nonostante il primo rifiuto a partecipare all’Isola 2023 Lorenzo Amoruso crede di avere un motivo in più adesso, un ottimo motivo, riconquistare Manila Nazzaro. Per Amoruso nulla è perduto ma c’è anche chi pensa che magari la coppia non si sia davvero separata.

Lorenzo Amoruso pronto a tutto per L’Isola dei famosi 2023

“Lorenzo vorrebbe andare all’Isola dei Famosi per riconquistare la sua Manila da lontano e ribadire di fronte alle telecamere l’amore per lei. Per Lorenzo nulla è perduto…” così scrive la rivista Nuovo mentre i diretti interessati non dicono nulla. In realtà Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sui social continuano ad essere molto discreti. Lui, ogni tanto lancia qualche dedica d’amore, lei si occupa dei suoi figli e del suo lavoro; anche se la Nazzaro a Verissimo ha raccontato tutto del perché ha lasciato Lorenzo. E’ stata lei a mettere fine alla loro storia d’amore durata 6 anni. Ha raccontato che non è accaduto niente di grave, che semplicemente erano due estranei in casa, che lei non sentiva più l’amore di Lorenzo e la stima. Tutto recuperabile quindi, e L’Isola dei famosi potrebbe essere il reality perfetto per far rinascere in tutti i sensi la loro storia d’amore.

Amoruso si sta anche allenando molto in questo periodo, magari si sta davvero mettendo in forma e preparando fisicamente per la dura Isola di Ilary Blasi. Al momento la sua partecipazione è solo una indiscrezione perché per ben due volte il provino non è andato bene. Forse, adesso con l’addio di Manila Nazzaro ai telespettatori la presenza di Lorenzo Amoruso potrebbe interessare; magari potremmo anche sognare una proposta di matrimonio in spiaggia, magari l’ex Miss Italia potrebbe sorprendere tutti, anche il suo ex e arrivare per lui in Honduras. Non manca molto per la presentazione dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2023.