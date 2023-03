Manila Nazzaro, perché è finita con Lorenzo Amoruso: i motivi della separazione

I motivi dell'addio tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso; è stata lei a lasciarlo

Perché è finita tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Perché è finita con una separazione del tutto inaspettata lo rivela la rivista Chi. I motivi dell’addio tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso il settimanale di gossip di Alfonso Signorini li cerca nella scelta dell’ex Miss Italia perché sembra sia stata lei a mettere fine alla loro storia d’amore. Dopo vari tira e molla sembrava che per Manila e Lorenzo il futuro fosse roseo, in progetto anche un matrimonio; ma non dimentichiamo che hanno sofferto insieme per il bambino che hanno perso. C’erano progetti di vita importanti e durante la partecipazione della Nazzaro al GF Vip sembrava che lui fosse l’uomo della sua vita ma poi qualcosa è cambiato e lei ha preso la decisione di tornare single.



Lorenzo Amoruso sta facendo di tutto per tornare con Manila Nazzaro

Lui non si arrende ma lei sembra decisa e la rottura è ormai ufficiale anche se entrambi evitano di parlarne. Manila Nazzaro ha lasciato intendere qualcosa con il suo breve ingresso nella casa del Grande Fratello vip per l’amica Milena Miconi ma non ha aggiunto molto. Non ne parlano apertamente, forse anche lei ha ancora la speranza che tutto possa tornare come prima. L’indiscrezione dei motivi della rottura la lancia il settimanale Chi.

In base a quanto riporta il magazine Amoruso avrebbe voglia di maggiore visibilità. Ha partecipato ai casting de L’Isola dei famosi, sembra non sia stato preso ma ciò non toglie che lui avrebbe partecipato ad un reality show; cosa che alla Nazzaro non faceva piacere. Anche se li abbiamo visti insieme a Temptation Island sembra che a lei non faccia piacere che anche lui viva così tanto il mondo dello spettacolo, con una esposizione così forte in tv.

Quindi, sarebbero gli atteggiamenti dell’ex calciatore a creare problemi di coppia; la sua voglia di apparire non piacerebbe all’ex Miss Italia. E’ solo una indiscrezione, i due ex non confermano, non dicono nulla ma intanto restano separati, lei sembra del tutto indifferente mentre lui le invia spesso dei messaggi tra le storie e i post Instagram. Manila Nazzaro è sempre più impegnata nel lavoro, anche lui ma pensa di continuo alla donna che ancora ama.