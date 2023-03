Emanuel Lo e Giorgia: l’amore è arrivato tra un concerto e l’altro

Emanuel Lo racconta della sua storia d'amore con Giorgia, che dura da 20 anni

Emanuel Lo e Giorgia stanno insieme da 20 anni ma della loro coppia non si è mai parlato molto. Molto più famosa la cantante, da sempre, solo che da un po’ di mesi Emanuel Lo è l’insegnante di danza di Amici che piace agli allievi e al pubblico e Maria De Filippi li ha riunti più volte nello stesso studio. Sale quindi la curiosità sulla coppia e si scopre che Giorgia ed Emanuel Lo sono bellissimi insieme, sono come tanti e come nessuno, entrambi fan l’uno dell’altro, sostegno per l’altro. Sono discreti, lo ammettono e ne parla lui in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, un’intervista che arriva dopo le esibizioni del marito di Giorgia, quelle con Lorella Cuccarini.

Emanuel Lo l’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni

“Lei è una mia fan sfegatata. Siamo discreti ma il nostro rapporto nasce sul palco. Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati” è così che è iniziata la loro storia ma il ballerino impazziva già per lei. Complice il lavoro, poi la tournée, era esattamente 20 anni fa e da quel momento non si sono più lasciati.

Impossibile per Giorgia essere gelosa di Lorella Cuccarini, sul palco si lavora e poi Emanuel Lo racconta che per il suo ritorno sul palco da ballerino ad Amici era del tutto in ansia. “Dicevo a Lorella che non sarei mai riuscito a ballare come da ragazzo” ma in realtà sembra che entrambi non abbiano mai smesso. In realtà anche i due ballerini si conoscono da 20 anni, si sono incontrati in uno show di Paola Barale e poi hanno lavorato insieme anche a Uno di noi e La notte vola, ecco perché tra loro c’è tutta la chimica che arriva fino al pubblico.

Emanuel Lo confida anche cosa ha detto ai ragazzi di Amici: “Siate voi stessi e divertitevi’. Questa frase non è un modo di dire: puoi essere bravo quanto vuoi, ma al cuore del pubblico deve arrivare prima la persona che sei. L’artista si può costruire, ma l’affetto della gente verso di te è la cosa che conta di più e rimane nel tempo”.