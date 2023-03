Antonella Fiordelisi ha litigato con i suoi genitori dopo il GF VIP? Verità e presentazioni

Posano sulla rivista Chi Edoardo e Antonella e la Fiordelisi racconta la verità sul rapporto con i suoi genitori

Nelle ultime ore si è molto parlato di quello che sarebbe successo dopo l’uscita dal Grande Fratello VIP nella vita di Antonella Fiordelisi ma finalmente, ci sono le sue parole che spiegano come stanno realmente le cose. Le indiscrezioni non erano mancate. Ci aveva pensato Fabrizio Corona, amico di Antonella, tra i primi a incontrarla una volta uscita dalla casa del GF VIP. Aveva detto che la Fiordelisi continuerà a lavorare insieme a Edoardo, forse sarà l’unica concorrente a farlo dopo questo GF VIP ma ha anche detto che la ragazza non ha preso affatto bene la decisione dei genitori di intromettersi nel suo percorso. Non ha gradito come abbiano usato i suoi social e per questo, si è in parte distaccata, almeno per ora da loro. In realtà però Antonella Fiordelisi, ha rivisto i suoi genitori, come lei stessa ha raccontato alla rivista Chi. E ci sono anche video e foto che testimoniano di questo incontro, con le presentazioni di Edoardo Donnamaria.

Sono state quindi smentite altre voci secondo le quali Antonella non avrebbe voluto vedere sua madre una volta uscita dal GF VIP. L’incontro c’è stato anche se Antonella ribadisce che non le è piaciuta la gestione della situazione.

Antonella Fiordelisi e il rapporto con i suoi genitori

Rispondendo alle domande di chi ha provato a chiedere a Edoardo e Antonella se il loro amore avrà un futuro, la Fiordelisi ha anche aggiunto qualcosa sui suoi genitori: “Se il nostro amore durerà? Sì, sì, sì tra me e lui durerà! Che dicono i genitori nostri? I miei sono felicissimi, lo adorano, oddio, avrei preferito che non si mettessero tanto in mezzo durante il mio percorso, mi dispiace di tanti interventi“. Non ha detto molto di diverso rispetto a quello che ha dichiarato lunedì sera, quando nello studio del GF VIP ha chiesto a Signorini di commentare i fatti che erano accaduti.

Proprio poche ore fa, Gabriele Parpiglia nel programma Casa Pipol, aveva fatto sapere che a causa delle parole dei suoi genitori, Antonella aveva perso una occasione televisiva. C’è chi pensa all’intervista a Verissimo c’è chi pensa invece a un nuovo lavoro per l’influencer. Vedremo, anche perchè le nuove puntate di Verissimo sono alle porte…Ci sarà spazio per i #donnalisi?