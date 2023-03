Antonella Fiordelisi torna al GF VIP ma non dai suoi genitori: “Ho preso le distanze”

Ha deciso di prendere pubblicamente le distanze dalle parole di sua madre e di suo padre, Antonella Fiordelisi. E' a Roma, per ora preferisce così

Chi segue Antonella Fiordelisi da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 7 sa bene che non è mai tornata dalla sua famiglia. Sin dalla prima notte è andata a vivere a Roma, a casa di Edoardo Donammaria ed è stata fuori dalla capitale solo per un viaggio a Milano. La sera della sua uscita ha avuto modo di vedere suo padre e forse di chiarire con lui parte dei fatti accaduti ma, come la stessa Fiordelisi ha ribadito nel corso della diretta del GF VIP del 27 marzo, per il momento, ha preferito allontanarsi dalla sua famiglia ( non sembra quindi aver incontrato sua madre, dopo sei mesi di reclusione nella casa). Tutto è iniziato non solo dalla volontà dei genitori di chiedere ai fan di Antonella di farla uscire ( cosa che al momento viene usata dalla Fiordelisi come arma nelle sue mani, per dire che non è in finale solo perchè i fan che la amano e hanno deciso di tutelarla, hanno votato per farla uscire) ma soprattutto dalle lettere che la madre della modella ha pubblicato sui social, lettere con le quali chiedeva a Piersilvio Berlusconi un intervento, lanciando accuse molto gravi non solo su Orietta Berti, ma anche su autori, programma e conduttore. La Fiordelisi quindi ieri, non appena ha avuto modo di avere la parola, nel corso della diretta, ha spiegato di aver “preso le distanze dalla sua famiglia”, spera in futuro, di poter presto chiarire con loro.

Antonella Fiordelisi prende le distanze dalla sua famiglia

In attesa di leggere, forse su Chi, la prima intervista di coppia per Antonella ed Edoardo ( le foto con look rosa di coppia tenere e romantiche scattate nei giorni scorsi ci fanno pensare che ci sarà), la Fiordelisi ha approfittato dello spazio in diretta di ieri sera, per chiarire qualcosa. “Chiedo scusa, non c’entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l’ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l’ha fatto per il mio bene.” Ha inoltre recitato la definizione di bullismo imparata a memoria, mettendo fine a questo caso. Dimenticando però anche altre cose, ossia che ben prima dell’appello della sua famiglia, c’erano stati altri due televoti per la finale, televoti che lei non aveva superato.