Nina Moric ricomincia da un nuovo amore, le foto con il compagno per le strade di Milano

Le foto di Nina Moric che torna bellissima e sorridente accanto al nuovo compagno

Sembra che nella vita di Nina Moric ci sia un altro capitolo, nuovo, bellissimo, questa volta l’amore sembra farla sorridere davvero. Tutto merito di Daniele Radini Tedeschi e la rivista Chi pubblica le foto della coppia. Questa volta sembra che davvero la felicità sia arrivata nella vita di Nina Moric, sembra che il suo nuovo fidanzato sia pronto a renderla la donna che era un tempo. Nina Moric è sempre bellissima ma con il sorriso lo è ancora di più, lontana dal buio splende e il merito sembra sia davvero di Daniele Radini Tedeschi, o almeno lo è in parte. I paparazzi li hanno pizzicati mano nella mano mentre passeggiano per le strade di Milano, due fidanzatini con gli occhi luminosi. Insieme hanno comprato un po’ di dolcezze in pasticceria e poi sono andati a fare visita a un amico. Sempre mano nella mano, sempre sorridenti, la Moric con un look sexy, lui casual e sobrio, una coppia equilibrata, che di certo su fa notare.

Nina Moric di nuovo felice con il critico d’arte

Amore e passione, ad unire Nina Moric e Radini Tedeschi c’è l’arte. Lui è noto al mondo accademico per i vari premi e riconoscimenti di cui è stato insignito, al pubblico televisivo per essere stato opinionista del programma non più in onda Vieni da me, condotto qualche anno fa da Caterina Balivo.

Nina Moric non ha bisogno di presentazioni, splendida modella ma sui giornali di gossip è finita spesso per le sue tormentate storie d’amore, prima tra tutte quella con Fabrizio Corona. La cronaca rosa ha parlato spesso anche del legame con il figlio Carlos; oggi sembra tutto proceda per il meglio ma tra madre, figlio ed ex marito non è sempre stato facile e le dichiarazioni d’affetto si sono spesso alternate agli attacchi.

Nina Moric oggi sorride di nuovo, non è più da sola chiusa nel suo appartamento a dipingere e creare la sua arte e sembra che sia stato proprio il suo recente debutto come pittrice che ha esposto in una mostra a Bergamo a fare scoppiare la scintilla tra i due. In quella occasione c’è stato anche l’incontro tra Nina e Carlos. Adesso c’è un nuovo inizio, un bellissimo nuovo inizio pieno di luce e sorrisi.