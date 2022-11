Nina Moric a Belve: tutta la sua verità su alcol, droghe e ricoveri

Nella sua intervista a Belve Nina Moric parla delle sue dipendenze, dei farmaci, della droga: tutta la verità

Tra le protagoniste della seconda puntata di Belve, in onda il 2 novembre su Rai 2, Nina Moric. Una belva che sicuramente ha tanto da raccontare e lo ha fatto, rispondendo alle domande di Francesca Fagnani. Si è parlato anche dei due ricoveri in ospedale della Moric, causati da un abuso di farmaci e dall’utilizzo di sostanze. Nina non si è tirata indietro e ha dato la sua spiegazione di quello che accadde, rispondendo alla domanda della conduttrice che le ha chiesto se lo ha fatto perchè avesse poca voglia di vivere o volesse attirare l’attenzione: “No, non è questo, quella ragazza, a me dispiace, dispiace veramente per la persona che era lì. E’ che ero troppo sola, tutto qui. Le mie dipendenze? Ok ricapitoliamo una cosa, io non ho mai abusato di droghe. Ho provato, sì, perché ero infelice, la colpa è mia. Io non do colpa al mio lavoro, non do colpa allo stress, do colpa a me stessa. E quindi…poi le ho provate un paio di volte.”

La Moric ha continuato: “Non è che ho fatto chissà quale viaggio astrale, no, ho provato e basta. psicofarmaci? No, non sono mai stati psicofarmaci, allora, psicofarmaci cosa intendi le benzodiazepine? Ok i sonniferi anche. No, te l’ho detto la solitudine. Però sapevo che non potevo morire, infatti ho chiamato io l’ambulanza.“

Il racconto di Nina Moric a Belve

La Moric ha spiegato che questa non è la sua vita, i suoi 46 anni di vista ma sono solo sprazzi di eventi che sono accaduti, di momenti durati poco. L’ex modella ha continuato: “Poi cosa succede? Automaticamente… come quando uno va a farsi leggere le carte. Allora, immagina un numero da 1 a 10. 7 giusto? Vedi! Questo è tutto un gioco di mentale. Sì è tutto gioco mentale. Tutti noi pensiamo 3 o 7, è tutto un gioco mentale. E c’è una scheda, scheda motoria, che noi accendiamo e andiamo, riviviamo queste situazioni e facciamo anche altri. Quindi? Sì è un continuo farsi del male. Io non sono una bevitrice, nonostante gli altri pensano lo sia. Guarda, mi piacerebbe tanto, ma non sono entrate dagli alcolisti anonimi.”

Una spiegazione un po’ complessa per rispondere dalla domanda di partenza ma chi conosce Nina Moric sa che è da molti anni ormai, che questo è il suo modo di esprimersi.