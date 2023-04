Il marito di Mara Venier ha solo una cosa da dire sull’amicizia con Jerry Calà

Nicola Carraro torna sulle critiche del legame tra Mara Venier e Jerry Calà e ha solo una cosa da dire

Anche questa volta Nicola Carraro corre in aiuto di sua moglie. Mara Venier ancora una volta è stata sommersa da commenti sgradevoli di chi vede in Jerry Calà un rivale di suo marito, in ogni caso una mancanza di rispetto. Il marito di Mara Venier come tutti avrà seguito l’intervista della conduttrice a Jerry Calà, l’ex marito che oggi è uno dei suoi amici più cari. E’ una famiglia allargata come tante ma che lo è diventata molti anni fa. Durante l’intervista lei ha voluto spiegare con non poco nervosismo che Nicola non è di certo geloso, non potrebbe esserlo, non ne ha alcun motivo, perché una storia d’amore che finisce a volte può trasformarsi in qualcosa di davvero importante per tutti. Jerry Calà è una persona di famiglia per Mara e Nicola. Chiarire la natura del rapporto per difendersi dagli insulti, questa è la cosa più imbarazzante. Nicola Carraro aveva già commentato “frasi stupide che lì per lì possono anche ferire” ma oggi ha voluto aggiungere altro.

Nicola Carraro sempre dalla parte di Mara Venier

Oggi Nicola ha condiviso il video dove sua moglie spiega a chi ha commentato in modo assurdo il legame che loro hanno con Jerry Calà. Cosa significa famiglia allargata. “Grande come sempre mia moglie” è il commento di Carraro alla sua Mara. Un commento che dimostra ancora una volta l’immensa stima che ha nei confronti della donna che ha sposato.

Le parole di Nicola Carraro sono state molto apprezzate. Mara Venier non ha certo bisogno di essere difesa ma che suo marito sia sceso in campo per proteggerla ancora una volta di certo la riempie d’orgoglio.

Magari non a tutti sarà piaciuta l’ultima puntata di Domenica In, con gli amici, gli ex e le storie che abbiamo già sentito tante volte; ma questo è un altro argomento. Nicola Carraro è il primo fan di Mara Venier, nella vita e nella carriera.

“Mi sono commossa pure io anche se non c’entro niente per queste belle persone ma è stato un momento davvero bello. Buona guarigione al mitico Jerry!” è uno dei tanti commenti belli, gli altri non meritano rilevanza.