Lacrime per Mara Venier quando sua figlia Elisabetta abbraccia Jerry Calà: come un padre

C'è un legame speciale tra Jerry Calà ed Elisabetta Ferracini, per lei la figlia di Mara Venier è stata la figlia femmina che l'attore non ha mai avuto

Momenti molto emozionanti nella puntata di Domenica IN di oggi 2 aprile 2023. Ampio spazio in questa domenica delle palme, è stato dedicato a Jerry Calà, una sorta di intervista festa per l’attore, a due settimane dall’infarto che lo ha colpito. Prima un faccia a faccia con Mara, per parlare del loro passato ma soprattutto del presente, e poi una festa con alcuni dei più grandi amici di Jerry, da Andrea Roncato a Massimo Boldi passando per Ezio Greggio e Christian De Sica. Ma non sono mancate le emozioni appunto, visto che Jerry, ha fatto preoccupare un po’ tutti, in particolare i suoi familiari. Oggi per la prima volta insieme al suo papà, nello studio di Rai 1 c’è stato anche il figlio di Jerry, che ha parlato del rapporto speciale che ha con l’attore, un padre che per lui è un eroe. E le parole del ragazzo, hanno colpito moltissimo anche Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier, che è entrata commossa nello spazio dedicato all’attore. Mara ha confidato che c’è un’altra persona che per Jerry prova un amore paterno, è quella persona è appunto sua figlia Elisabetta. Non poteva quindi non commuoversi parlando di questo amore molto forte che c’è tra la Ferracini e Jerry Calà. “Per me è famiglia” ha detto Elisabetta coccolando Jerry Calà dopo il grande spavento che si sono presi in seguito all’infarto che lo ha colpito.

Jerry Calà e il bellissimo rapporto con Elisabetta Ferracini

“Lui dice sempre una cosa, dice sempre che io sono la sua figlia femmina e spero che Jonny non si ingelosisca” ha detto Elisabetta molto emozionata e commossa, felice di riabbracciare Jerry Calà mentre mamma Mara si scioglieva in lacrime per queste bellissime parole. Anche Christian de Sica ha commentato emozionatissimo questo momento: “Adesso mi metto a piangere pure io” mentre Elisabetta Ferracini faceva notare che questa è la prima volta che stanno tutti insieme in tv nello stesso spazoo, una grande commozione per tutti.

Anche il pubblico a casa ha apprezzato moltissimo questo momento sincero e pieno d’amore con le parole di Elisabetta per Jerry che è stato sicuramente un uomo importante negli anni della sua formazione.