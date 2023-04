Cesare Cremonini fidanzato con una giornalista Rai: chi è?

Cesare Cremonini è di nuovo innamorato, fidanzato con una famosa giornalista Rai, ma lei chi è?

Chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini? E’ già una dolce notizia che Cesare Cremonini non sia più single e di nuovo innamorato ma a questa si aggiunge un gossip perché al momento la fidanzata di Cremonini è top secret. L’indizio c’è ed è forte: lei è una nota giornalista Rai. A questo punto però dal pettegolezzo di Chi Magazine a scoprire chi sia la fortunata il salto è lungo. Cesare Cremonini sta frequentando un volto noto della Rai, una giornalista, ma la lista è lunga, non è poi così semplice. E’ nella rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi che si scopre che il cantautore bolognese ha un nuovo amore. Del tutto archiviata la storia d’amore con Martina Maggiore a cui ha anche dedicato la canzone “Giovane Stupida”, non con poco dolore, almeno a giudicare dai commenti della sua ex.

Chi è adesso la nuova fidanzata di Cesare Cremonini?

Dopo due anni di relazione è finita tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore, a confermarlo dopo il lungo silenzio è stata lei che su Instagram spiegò che ormai non aveva più rapporti con l’artista; senza chiarire le cause della loro separazione ma aggiungendo che le ferite c’erano per come era finita.

Da sempre molto riservato Cremonini questa volta lo è più che mai. In passato è stato legato anche a Malika Ayane, una bellissima storia d’amore durata, anche questa, circa due anni. Loro due però sono rimasti amici. Qualcuno dice che Cesare abbia avuto un flirt anche con Ludovica Frasca, l’ex velina di Striscia la notizia, ma il gossip non è mai stato confermato.

Oggi si mormora di una tenera storia d’amore con una giornalista Rai, affascinante volto della Rai. I curiosi si chiedono se sia uno dei volti principali delle rete Rai o se di una professionista che non è ancora nota al grande pubblico. Attendiamo come sempre il seguito mentre il gossip non dimentica le parole della sua ex fidanzata, Martina, che disse: “Lo amerò per sempre ma mi ha ferita troppo”. Sono arrivo nuove meravigliose canzoni d’amore?