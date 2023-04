Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati insieme dopo il GF Vip 7?

Luca Onestini racconta cosa è successo tra lui e Ivana Mrazova dopo il secondo GF Vip insieme

Abbiamo visto tutti le emozioni di Luca Onestini e Ivana Mrazova nel loro secondo GF Vip insieme ma oggi sono tornati insieme? Nel primo Grande Fratello, l’edizione che li fece incontrare ed innamorare, scelsero di essere solo amici per poi dichiararsi in assenza delle telecamere. Anche al GF Vip 7 hanno fatto lo stesso, riservati, protettivi nei confronti della loro storia d’amore. Più di un mese insieme nella casa di Cinecittà e poi si sono salutati per ritrovarsi fuori. A Casa Chi Luca Onestini ha confermato la loro voglia di ritrovarsi ma procedono con calma. Onestini non si sbilancia, devono ancora capire insieme un po’ di cose, è evidente, lui è ancora innamorato, forse anche Ivana.

Luca Onestini: “Ivana è molto importante per me”

“Quando è lei entrata è stata un’emozione molto forte, ho rivisto una persona alla quale sono molto legato. Ivana è molto importante per me, quindi vedere un volto che ti suscita queste emozioni è stato per me importante. Il resto è passato in secondo piano – confida – Abbiamo recuperato un rapporto che prima non avevamo – questo il primo passo, importante – Forse è stata l’emozione più forte che ho vissuto dentro la casa, anzi senza forse. Ci siamo sentiti fuori, è stato bello, però per il resto nella vita privata adesso vorrei godermi la privacy. Ora vediamo cosa succede”.

Sono tornati insieme? Dice di no ma aggiunge: “Il ritorno non lo escludo ma tutto assolutamente con calma, dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta, senza dover giustificare tutto quello che facciamo o non facciamo. Adesso la nostra vita ci aspetta libera. Tutto quello che abbiamo vissuto insieme non si può dimenticare. Io e lei abbiamo fatto molto e comunque fa parte della mia vita e credo sia normale”.

Conferma chi secondo lui avrebbe dovuto vincere il GF Vip 7, di certo non Nikita: “Chi avrei fatto vincere dei sette finalisti? Penso che avrebbe meritato Oriana, Edoardo, ma per motivi diversi anche Micol e Giaele. Oriana quel pizzico in più perché siamo stati insieme dal primo giorno. Quindi speravo vincesse lei per questo”.