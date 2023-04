Incorvassi e Ciavarrini, Pasquetta in famiglia in un luogo incantevole

Due coppie da favola gli Incorvassi e i Ciavarrini, nate dal GF Vip, con una Pasquetta in famiglia da non dimenticare

Gli Incorvassi e i Ciavarrini sono già una grande famiglia e per loro quattro la Pasquetta 2023 è stata da favola. Se Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono ormai una coppia ben consolidata, hanno anche un figlio, il piccolo Gabriele, su Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi non tutti avrebbero scommesso dopo il GF Vip. Invece, eccoli tutti insieme, Incorvassi e Ciavarrini, con altri amici, mentre festeggiano la Pasquetta e si godono il sole, il mare e un castello che fa sognare. Pasquetta al mare per le sorelle Incorvaia, che si sono ritrovate dopo i mesi di dorata reclusione di Micol nella casa del GF Vip. Non sono sempre state legate, quando erano più piccole stavano poco insieme, poi crescendo hanno capito l’importanza di essere sorelle, oggi sono una famiglia.

Incorvassi e Ciavarrini, Pasquetta al castello Odescalchi

Hanno dovuto fare un po’ di strada prima di arrivare a destinazione ma le sorelle Incorvassi ammettono che ne è valsa la pena. Sole, amore e divertimento, ovviamente anche uova di cioccolato e sul litorale laziale hanno trascorso una giornata davvero speciale.

Una gita di Pasquetta che è piaciuta a tutti ma non sono mancate le risate, tante per merito di Edoardo Tavassi che non perde mai la possibilità di fare battute. Micol ha un bellissimo rapporto con Paolo Ciavarro, Anche Clizia ed Edoardo Tavassi hanno un gran feeling, sono tutti sulla buona strada. In due anni e mezzo i Ciavarrini hanno creato la loro bellissima famiglia, anche loro si sono conosciuti e innamorati grazie al Grande Fratello Vip. Clizia Incorvaia attende la proposta di matrimonio, al castello chiede a Ciavarro di sposarsi lì, Paolo è d’accordo e per l’influencer è un sì, esulta, pronta già ad organizzare tutto. Invece no, non c’è nessuna proposta di matrimonio. Chissà magari i Ciavarrini e gli Incorvassi potrebbe decidere un giorno di sposarsi lo stesso giorno. Due coppie bellissime anche fuori da Cinecittà.

Pazza di gioia Eleonora Giorgi nel vederli tutti insieme mentre lei avrà di certo badato al nipotino, al piccolo Gabriele. Chissà invece cosa pensa Guendalina Tavassi, esclusa dalla Pasquetta del fratello; magari aveva altri impegni.