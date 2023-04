Sonia Bruganelli assente a Verissimo dopo la smentita con Paolo Bonolis

"Non sapeva più come arrampicarsi sugli specchi". Sonia Bruganelli salta Verissimo e sembra la conferma della separazione da Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli non è tra gli ospiti di Verissimo di questa settimana ma aveva annunciato che sarebbe andata con sua figlia Adele. Tutto è saltato dopo il pettegolezzo di Dagospia, le chiacchiere sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis? Da tempo il gossip prova a far dire a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che si sono lasciati, che sono separati in casa, anzi che le due case sono necessarie ad entrambi per non stare sempre sotto lo stesso tetto. Cosa c’è di vero in tutto questo non si sa ma la coppia anche pochi giorni fa ha risposto e l’ha fatto ironizzando sulla notizia della separazione. A dire il vero Bonolis più che ironizzare alla fine si è anche arrabbiato chiedendo ai giornalisti di farsi i fatti loro. Sonia Bruganelli ha aggiunto che non confermava e non smentiva. Con l’assenza dell’ex opinionista nello studio di Silvia Toffanin Dagospia torna alla carica e ipotizza la ragione per cui l’intervista sarebbe saltata.

Sonia Bruganelli e la crisi con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli dice no a Verissimo perché è troppo difficile rispondere alle domande su Paolo Bonolis? Roberto d’Agostino ha la risposta pronta e scrive: “Forse Sonia Bruganelli non sapeva più come arrampicarsi sugli specchi dopo il video ‘gag-gata’ di smentita insieme al marito?”. Che cattiveria, magari l’intervista è solo rimandata, magari Sonia e Paolo con i figli erano ancora in vacanza, solo adesso stanno tornando a Roma.

E’ stato proprio D’Agostino a scrivere che l’annuncio ufficiale della separazione tra Bonolis e la Bruganelli ci sarebbe stato a Verissimo. Forse, hanno cambiato idea o forse davvero Sonia e Paolo sono in difficoltà ma non hanno ancora deciso cosa fare.

Gli esperti di gossip sembrano tutti sicuri che il matrimonio sia finito, che entrambi continuino a fingere solo per amore dei figli ma che in realtà tutti sanno che non stanno più insieme. A questo punto occorre attendere ancora e chissà se nelle prossime settimane Sonia Bruganelli sarà tra gli ospiti di Verissimo o continuerà a rimandare. Di certo Dagospia sembra non avere alcuna intenzione di mollare.