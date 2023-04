Tommaso Stanzani su Tommaso Zorzi: “Lo amo ancora”

Ecco che cosa ha raccontato Tommaso Stanzani sulla storia d'amore finita con Tommaso Zorzi: l'intervista a Ciao Maschio

Tra gli ospiti della puntata di Ciao Maschio, il seguitissimo programma di Nunzia de Girolamo su Rai 1, questa sera ( o meglio questa notte visto che Milly Carlucci non dà mai la linea prima dell’una passata alla sua collega) ci sarà anche Tommaso Stanzani. L’ex ballerino di Amici sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista della carriera. E’ infatti tra i protagonisti di Viva Rai 2, con Fiorello. Sa ballare, sa recitare, sa pattinare. Insomma un vero e proprio talento che di certo farà anche molta strada. Tommaso è noto ai gossippari anche per la sua relazione con Tommaso Zorzi, finita qualche mese fa. I due Tommaso, non hanno mai parlato in modo diretto della fine della loro storia d’amore, non hanno mai rilasciato interviste approfondite per raccontare come mai è finita o rispondere alle domande dei tanti fa. Semplicemente si sono detti addio. Ma questa sera, il ballerino, rivelerà qualcosa di inaspettato.

Le parole di Tommaso Stanzani sul rapporto con Tommaso Zorzi

Tommaso ha raccontato, come rivelano le brevi anticipazioni della puntata di Ciao Maschio di oggi: “Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale, della serie ‘stai lontano da me’. Penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere”.

E ancora: “ In un certo senso io lo amo ancora, ovvio che l’amore ha assunto una forma diversa. Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono. Diciamo che è un amore che si è trasformato“.

L’intervista integrale andrà in onda nella puntata di Ciao Maschio che aspetta il pubblico stasera su Rai 1 subito dopo la nuova puntata de Il cantante mascherato. Per scoprire che cosa altro ha raccontato Tommaso sulla storia con Zorzi ma non solo, appuntamento quindi all’una, se tutto va bene…