Simone Coccia risponde alle lacrime di Stefania Pezzopane, l’intervista di Mara Venier

Simone Coccia ha seguito l'intervista e le lacrime di Stefania Pezzopane a Domenica In, ecco cosa ha scritto

Altro che coppia da criticare, Stefania Pezzopane e Simone Coccia ancora una volta, anche da ex, hanno dimostrato cosa significare il rispetto per i sentimenti, per le persone. Ieri Stefania Pezzopane era a Domenica In, di recente ha annunciato la fine della storia d’amore con Simone Coccia Colaiuta. Un amore che li ha visti insieme per nove anni e con tutti i 23 anni di differenza, i modi diversi di vivere. Un amore che è stato riempito di insulti, di critichi, di commenti vergognosi mentre loro due parlavano solo di valori, sentimenti, provando a spiegare la loro relazione. Hanno ricevuto anche minacce di morte, hanno denunciato, si sono difesi, poi l’amore è finito e ieri la Pezzopane nel rivedere a Domenica In le immagini di loro anni felici insieme si è commossa e ha fatto commuovere tutti. Hanno scelto di lasciarsi di comune accordo ma le lacrime sono arrivate senza la possibilità di trattenerle. Sui social dopo l’intervista Stefania Pezzopane ha spiegato la sua emozione.

“Mi sono emozionata durante l’intervista a Domenica In, sono una tigre con le lacrime. Si parlava di amore, della mia storia con Simone, finita dopo 9 anni, di tutta la cattiveria che abbiamo dovuto sopportare, di come non si sa più amare e non si sopporta l’amore degli altri, di come destabilizza la diversità, del mio impegno politico iniziato sui banchi del liceo e mal sopportato perché senza sistema di potere, della mia famiglia e delle persone che ho perduto sul mio cammino. Le immagini di tanti momenti felici, i sorrisi, i baci e gli abbracci con Simone riproposti con garbo sullo schermo davanti a me, ma soprattutto la calma serena di Mara Venier che mi chiedeva le cose guardandomi negli occhi, mi hanno emozionata” ha confidato Stefania ribadendo che non bisogna mai vergognarsi delle proprie emozioni. Felice perché in tanti le stavano scrivendo che si erano emozionate con lei.

Simone Coccia su Instagram ha pubblicato una sua foto con Mara Venier commentando: “Non potendo essere presente in studio, come giusto che sia data la situazione, conoscendo la signora Venier, non posso far altro che complimentarmi ancora una volta per la sua eleganza e il suo sentimento puro che ha sempre nutrito e dimostrato pubblicamente nei confronti miei e di Stefania. Ad entrambe un caro saluto con stima e affetto. Simone”. Niente da aggiungere, se non che ancora una volta una coppia così criticata anche da ex coppia continua ad insegnare valori e rispetto.