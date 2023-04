Gli auguri di Laura Pausini al marito, Paolo Carta oggi compie gli anni

La dolce dedica di Laura Pausini al marito, Paolo Carta. Oggi è il suo compleanno

Oggi Paolo Carta compie gli anni, Laura Pausini festeggia il compleanno del marito con una simpaticissima foto. Loro due in vespa che scappano via, lei sognante, lui attento alla guida. “Portami dove vuoi amore mio, buon compleanno” è la dolce dedica della cantante a cui si aggiungono gli auguri di tantissimi colleghi. Un giorno importante, come sempre Laura Pausini adora festeggiare ogni evento speciale in famiglia. L’ultimo e il più importante, il matrimonio con tutti gli anniversari che verranno. Paolo Carta festeggia i 59 anni dopo il grande evento del 22 marzo, il giorno del loro anniversario. Si sono conosciuti nel 2005, quando Paolo Carta è entrato a far parte della sua band.

Paolo Carta festeggia il compleanno

E’ felice Laura Pausini, accanto a Paolo Carta si sente al sicuro, protetta, amata, non smette di dirlo con gli occhi, con le sue canzoni, soprattutto il brano del giorno del sì.

Nel 2013 a Verissimo la cantante confidò: “Non volevo stare con una persona che aveva già avuto una famiglia. Ma non ci ho potuto fare niente perché ero innamorata pazza di lui e lui di me”. Paolo Carta è papa anche di Jacopo, Jader e Joseph, avuti dal precedente matrimonio. Oggi i tre ragazzi fanno parte della stessa famiglia allargata.

Nel 2012 è stato Paolo a chiedere la mano a Laura ma poco dopo lei ha scoperto di essere incinta, poi la promessa che il matrimonio sarebbe arrivato quando la figlia avrebbe avuto l’età giusta per partecipare. Così è stato, oggi Paola ha 10 anni ed era la più emozionata al matrimonio della sua mamma e del suo papà.Si continua a festeggiare in casa di Laura Pausini e Paolo Carta dopo le nozze celebrate a Solarolo, dove la cantante è cresciuta.

“Volevamo proprio organizzarlo in modo che nessuno sapesse: nessun parente, nessun amico, nessun collaboratore. Sono venuti tutti con l’idea di venire a fare la festa del mio anniversario. Eravamo pochi intimi – circa 60 persone – volevamo fare una cosa privata, per noi. Il fatto di averlo organizzato come una sorpresa è stata la cosa più bella… Ci siamo sposati principalmente per nostra figlia, che praticamente da quando è nata ci chiede perché non siamo sposati”.