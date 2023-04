Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di nuovo insieme dopo i pettegolezzi sulla separazione

Che succede tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Lei pubblica una nuova foto insieme

Dopo la risposta ironica di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ai pettegolezzi sulla loro crisi, anzi sulla già avvenuta separazione, appaiono di nuovo insieme. Per amore o per lavoro? In realtà la foto che ha pubblicato solo Sonia Bruganelli è stata scattata forse durante un casting necessario per scegliere la nuova Madre Natura di Ciao Darwin. Che l’ex opinionista del GF Vip e il conduttore siano in ottimi rapporti non c’è dubbio, non solo collaborano nel lavoro ma più di tutto hanno tre figli. Il gossip non si accontenta, gli esperti di cronaca rosa continuano a commentare che entrambi fingono per amore dei figli ma che tutti sanno che non stanno più insieme da tempo. Quindi, non sarebbe meglio, come ha suggerito il conduttore, che ognuno pensasse ai fatti propri? Certo che sì ma le indiscrezioni proseguono e se Sonia Bruganelli pubblica una foto accanto al marito non c’è nessuna smentita né una conferma.

Tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis tutto resta uguale

Tutto resta uguale come nel video che la coppia in vacanza ha pubblicato in risposta a chi assicurava che si sono separati. In quel video sono stati molto sinceri, non hanno confermato, non hanno smentito, non avevano nulla da dire perché non vogliono dire nulla, perché ci sono i figli, in ogni caso. Ironia a parte lui è stato molto chiaro chiedendo di impicciarsi dei fatti loro.

Indiscrezioni e indizi che per Dagospia continuano ad essere prove del loro addio, compresa l’intervista a Verissimo di Sonia Bruganelli che sarebbe saltata proprio per evitare di dare risposte a domande che non desidera ricevere.Perché dovrebbero rispondere, annunciare che non stanno più insieme? Se è vero saranno loro a decidere quando dirlo. Hanno tre figli, il motivo più importante. Hanno anche due nipoti piccoli, anche se sono figli dei figli di Bonolis ma anche di recente la Bruganelli ha ripetuto che anche lei si sente nonna, che ama quei bambini.