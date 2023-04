Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, nuove indiscrezioni sulla separazione: “Questioni economiche”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli smentiscono la separazione ma le indiscrezioni di Oggi parlano di questioni economiche

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non desiderano parlare della separazione, a modo loro hanno smentito ma la rivista Oggi riporta nuove indiscrezioni. Il conduttore ha chiesto a tutti di non intromettersi ma il gossip sembra certo che dopo 21 anni la Bruganelli e Bonolis non stanno più insieme. “Si vogliono bene ma non è più amore” riporta la rivista nella rubrica “Non tutti sanno che” dove si ricorda anche e sempre la stessa cosa, che vivono da tempo in due case separate. Intanto, mentre la coppia si è chiusa dietro un silenzio che lascia spazio alla cronaca rosa, arrivano nuove indiscrezioni ma sono solo pettegolezzi, parlano di questioni economiche. Sarebbe questo il motivo per cui Sonia Bruganelli e Bonolis non vogliono separarsi legalmente, perché dovrebbero affrontare tutto un percorso, molto complesso, e si parla sempre di questioni economiche.

Bruganelli e Bonolis separati o no?

Sono separati o no? Il gossip insiste perché come sempre il silenzio fa parlare, mentre la chiarezza metterebbe tutto a tacere ma perché la coppia dovrebbe farlo? Con il loro ultimo video il conduttore e la produttrice hanno smentito a modo loro, lei in modo ironico, lui un po’ arrabbiato.

“I diretti interessati smentiscono con forza – ma il settimanale non dice una cosa esatta – ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso – termina – Come finirà?”.

Come finirà? Che il gossip continuerà a parlarne ad ogni occasione. Che sono fatti loro se vogliono stare insieme, lasciarsi, separarsi fingendo di stare insieme per il motivo più banale o il migliore al mondo. Nel video hanno fatto capire che il gossip parla di separazione ma che i figli non sanno nulla. Il gossip invece non vede l’ora che arrivi l’annuncio e di avere beccato il motivo giusto del loro silenzio.