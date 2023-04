Ilary Blasi: per amore dei figli nessun veto sulla custodia, nessun problema con Noemi Bocchi

Ilary Blasi, nessun problema con Noemi Bocchi, i suoi figli possono stare con lei

Ilary Blasi desidera solo il meglio e il bene per i suoi figli ed è per questo che non intende impedire a loro tre di stare con Noemi Bocchi. Non l’ha mai fatto e continuerà ad agire in questo modo. Anche all’inizio della separazione Ilary Blasi sembra non avere mai impedito a Cristian, Chanel e anche alla piccola Isabel di stare con il padre e con la nuova compagna. L’abbiamo visto in più foto pubblicate dal gossip che è così e ciò che salta fuori dopo la prima sentenza provvisoria per il divorzio è che la conduttrice de L’Isola dei famosi desidera dare una dimensione più serena alla separazione. Nessun veto alla custodia dei ragazzi, è quanto riporta Il Messaggero, è quella che sembra sia la volontà di Ilary Blasi. Se tra Francesco Totti e Ilary non sembrano essere ancora rose e fiori, nessuna guerra sui figli.

Ilary Blasi innamorata di Bastian Muller, per questo è più serena

E’ da tempo che si vocifera che il nuovo compagno renda la conduttrice Mediaset più serena, che lui è stato capace di renderla più tranquilla. Non cede ovviamente dal lato economico ma nessun problema sulla presenza di Noemi Bocchi nella vita dei suoi tre figli. Ovviamente, nessun problema che Bastian faccia parte allo stesso modo della famiglia.

La Blasi desidera una nuova vita con l’imprenditore tedesco, dopo i primi mesi in cui è rimasta in silenzio è il giorno del compleanno di Bastian che ha dichiarato il suo amore per lui e da quel giorno continua a farlo. L’ha fatto al termine della recente intervista a Verissimo, l’ha fatto lo scorso fine settimana sui social quando ha pubblicato il video nella villa all’Eur dove si vedono Bastian e la piccola Isabel che giocano insieme.

Restano ancora da definire i dettagli del divorzio ma sembra che entrambi abbiano ormai voltato pagina, che il loro matrimonio, il loro amore, sia già dietro le spalle. Per cancellare delusioni e rancore ci vorrà ancora un po’ di tempo ma i figli vengono prima di tutto.