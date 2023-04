Totti e Noemi Bocchi a Madrid, Ilary Blasi era a Roma con Bastian e i figli

Totti e Noemi Bocchi sono scappati a Madrid e Ilary Blasi è rimasta a Roma con Bastian Muller e i figli

Via dai pettegolezzi Francesco Totti e Noemi Bocchi solo volati insieme a Madrid. Li abbiamo visti più felici che mai allo stadio Bernabeu, erano ospiti di Carlo Ancelotti. Hanno assistito ad una partita del Real Madrid e non hanno fatto mancare qualche selfie; è stato Totti a mostrarli. E’ stata una settimana difficile per Francesco Totti e Noemi Bocchi, i giorni scorsi hanno dovuto digerire non solo la sentenza provvisoria sul divorzio dell’ex calciatore ma anche l’inizio dell’Isola dei famosi con tutte le frecciatine di Ilary Blasi. La coppia avrà fatto un po’ di conti, visto il mantenimento che spetta alla conduttrice per i tre figli e soprattutto per la villa all’Eur che resta ad Ilary. Forse davvero Noemi Bocchi e Totti hanno preso l’aereo per scappare da tutto questo, staccare la spina, godersi la partita allo stadio ma anche una cena speciale a Madrid. E se Totti è partito, Ilary Blasi ha trascorso il fine settimana a Roma, con la piccola Isabel e con Bastian, il suo nuovo compagno.

Francesco Totti deve digerire la presenza di Bastian Muller nella villa con i suoi figli

E’ dura da mangiare giù e chi conosce Totti racconta che l’ex capitano della Roma è molto infastidito dalla presenza del compagno dell’ex moglie nella loro villa, con i suoi figli. Ilary Blasi in tutta risposta ha mostrato il video con Bastian Muller che gioca con sua figlia Isabel e la nipotina. Totti non può davvero dire nulla perché il primo ad avere una nuova storia d’amore è stato lui; i figli hanno conosciuto prima Noemi Bocchi e poi Bastian e adesso frequentano entrambi, stanno legando con entrambi.

Ilary Blasi non ha mai fatto trapelare nulla, nessuna emozione quando vedeva sui giornali di gossip sua figlia Isabel con Noemi Bocchi. La vita prosegue e come dice la conduttrice de L’Isola dei famosi “per uno che vai c’è un altro che arriva”; questa è stata una delle sue apprezzate frecciatine nella prima puntata del reality show di Canale . Stasera andrà in onda la Seconda puntata e chissà se Ilary ha preparato un altro arco con altre frecce.