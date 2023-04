Ferragnez crisi sanata con un accordo? Una richiesta di Fedez a Chiara per voltare pagina

Fedez ha fatto una precisa richiesta a sua moglie pur di voltare pagina e salvare il matrimonio? Ecco le nuove voci sula crisi tra Federico e Chiara Ferragni

I Ferragnez, ci risiamo. Fedez e Chiara Ferragni tornano nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta a seguito di una presunta richiesta fatta dal rapper alla moglie. Dopo mesi di speculazioni sulla loro presunta crisi matrimoniale, che la coppia non ha mai confermato, sembrerebbe che ora abbiano raggiunto una sorta di accordo per riprendere la loro vita insieme. Si è molto parlato di questa crisi, dei problemi legati al Festival; si era persino detto che la serie dedicata alla loro vita non sarebbe uscita su Prime Video. Tutte circostanze che sono state smentite, ad esempio per quanto riguarda la serie sappiamo che sarà disponibile dal 18 maggio su Prime Video. Ma quando ci sono Chiara e Federico di mezzo si sa, ogni speculazione è valida. Che cosa si dice adesso?

Chiara Ferragni e Fedez, un accordo per superare la crisi?

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, Fedez avrebbe chiesto a Chiara di “limitare le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion” per ritrovare la serenità nella loro relazione. Tale richiesta avrebbe consentito alla coppia di superare le difficoltà che hanno attraversato e di guardare al futuro insieme. Ma chi sono questi esponenti di spicco legati al mondo del fashion? Non è dato sapere…

Ricordiamo, tra l’altro, come sempre in questi casi, si tratta di voci di corridoio che non sono state confermate né smentite dalla coppia. Inoltre, sembra che la Ferragni e il rapper siano più uniti e complici che mai, come dimostra il fatto che abbiano annunciato l’arrivo della seconda stagione della loro serie, che verrà rilasciata il prossimo 18 maggio come vi dicevamo in precedenza ( anche se qualcuno ha fatto notare che a Dubai i due non erano particolarmente affiatati).

Nonostante tutto, il gossip continua a circolare sui Ferragnez, soprattutto ora che si avvicina il trasferimento nella loro nuova casa. I fan, invece, attendono con ansia l’uscita dei nuovi episodi della serie, che sicuramente non deluderanno le aspettative. E chissà magari anche dal racconto in The Ferragnez, si scoprirà che cosa Chiara e Federico hanno superato insieme.

Cosa dire dunque di queste voci? Difficile comprendere quanto ci possa essere di vero…Possiamo quindi prendere con le pinze queste voci di corridoio e attendere ulteriori sviluppi sulla vita privata della famosa coppia. Nel frattempo, i Ferragnez continuano a essere di continuo sotto le luci dei riflettori.