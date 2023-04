Marco Borriello nostalgia canaglia: “Belen la donna che ho amato di più”

Al Corriere della Sera Marco Borriello racconta di Belen e della loro storia d'amore

Marco Borriello è un ex calciatore italiano noto non solo per le sue abilità sportive, ma anche per la sua bellezza e il suo fascino è tornato a parlare e lo ha fatto in una intervista al Corriere della sera. Da sempre considerato un tombeur de femmes, Borriello ha avuto numerose relazioni amorose, tra cui quella con Belen Rodriguez, definita dallo stesso Borriello come la più importante della sua vita. Oggi, quando al calciatore si chiede di parlare d’amore, non ha dubbi. E’ Belen il suo grande amore.

La nuova vita di Marco Borriello

Dopo una carriera di successo nel mondo del calcio, Borriello ha deciso di dedicarsi alla sua passione per i viaggi e il lusso, vivendo tra l’Italia e Ibiza, dove è nel board dell’Ibiza Calcio. Nonostante non abbia una compagna al suo fianco, Borriello non sembra avere rimpianti, affermando di preferire le conquiste immobiliari e finanziarie alle relazioni sentimentali.

Borriello è noto per essere una mosca bianca rispetto ai suoi colleghi calciatori, che tendono a mettere su famiglia presto. Borriello, invece, ha deciso di scegliere se stesso e la sua libertà, evitando le tentazioni dei tradimenti che spesso caratterizzano il mondo del calcio. Nonostante ciò, Borriello ha dichiarato di voler lasciare un segno nella sua vita, desiderando di avere un figlio in futuro.

Marco Borriello e Belen

Parlando di una delle sue ex più illustri, Borriello ha detto: “È stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi. Se ci incontriamo a Milano la abbraccio, è una ragazza solare e divertente. Comunque è stata la relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo“. E sulle altre storie d’amore ha detto: “Non sono il tipo che con le donne fa ginnastica e conta. Le relazioni fisse si contano sulle dita di una mano. Poi ho avuto grandi passioni che non necessariamente sono finite sui giornali di gossip“.

Nella sua carriera da calciatore, Borriello ha guadagnato la cifra impressionante di 30 milioni di euro. Tuttavia, nonostante la vita costosa e dispendiosa, Borriello è riuscito a salvare il suo patrimonio, investendo in un terreno a Ibiza dove coltivare un orto e piantare un vigneto, come racconta nella sua intervista al Corriere della sera.

Insomma, Marco Borriello sembra aver trovato la sua dimensione nella vita da girovago e amante del lusso, godendo della sua libertà e del suo successo, senza dimenticare di dedicarsi alla sua grande passione: il calcio.