Cristian Totti innamoratissimo festeggia il compleanno di Melissa con un party super esclusivo

Nonostante Cristian Totti e la sua fidanzata siano molto discreti arrivano le foto del compleanno di Melissa

Giovanissimi e dolcissimi Cristian Totti e Melissa Monti hanno pubblicato le foto del compleanno. E’ la fidanzata del figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi ad avere festeggiato il compleanno, e come riporta The Pipol Gossip, è stato davvero un party super esclusivo. E’ già da un bel po’ di tempo che sono fidanzati, sempre discreti, a parte qualche scatto pubblicato ogni tanto sui social. Nonostante la discrezione però hanno ugualmente attirato l’attenzione. Cristian Totti da poco ha compiuto 17 anni, con Melissa Monti la prima storia d’amore e la coppia nonostante la giovane età sembra intenzionata a proseguire e ancora e sempre evitando il gossip. “Sembra che si frequentino già da un anno, ma per ora sono quasi sempre rimasti nascosti da occhi indiscreti. Cristian Totti e Melissa Monti hanno acceso la curiosità di tutti con pochissimi scatti condivisi sui social” si legge ma ovviamente si conosce molto di più della vita del figlio del Pupone che della sua bellissima fidanzata.

Cristian Totti e la sua prima importante storia d’amore

Melissa non piace solo al giovanissimo calciatore ma anche a Chanel, la sorella di Cristian. Anche lei era presente al party organizzato per il suo compleanno, a lei ha dedicato “Sei la più bella”.

“Il primo figlio del Pupone sta intanto seguendo le orme del padre e gioca come attaccante nell’under 18 della Roma. È proprio in occasione di una partita delle giovanili che Cristian e Melissa sono stati per la prima volta avvistati insieme, quando lei ha deciso di accompagnarlo e tifare per lui”.

Melissa e Totti sono una coppia discreta che però non manca di condividere piccoli dettagli della relazione. “Nelle Instagram stories possiamo sbirciare tenerezze e dediche dei due innamorati, come per qualsiasi coppia di adolescenti. Ieri sera hanno festeggiato insieme, con un party super esclusivo, il compleanno di lei. Alla festa presente anche Chanel che a sua “cognata” dedica dolci parole: ‘Sei la più bella’”.