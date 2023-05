La dedica di Andrea Iannone che mostra la vera Elodie a tutti

Con delle foto e un video Andrea Iannone mostra le vera Elodie, poi la dedica

Una cena speciale per il suo compleanno, è così che Elodie ha voluto festeggiare i suoi 33 anni. Andrea Iannone ha invece scelto una dedica importante e sui social ha mostrato a tutti chi è la vera Elodie. Scatti di vita privati, foto e video dove Elodie si diverte e si lascia andare perché con lei non c’è il pubblico, non c’è chi la osserva dalla testa ai piedi e la giudica ma c’è il suo fidanzato. Elodie acqua e sapone, al mare dopo una giornata di sole, al ristorante con la faccia imbronciata, a letto con Andrea, mentre dorme e mentre si trasforma in cantante neomelodica e tira fuori l’interno testo di una canzone napoletana. Andrea Iannone è pazzo di Elodie e anche lei è innamoratissima, lo sottolinea la rivista Chi ma anche loro due non lo nascondo, la dedica per il compleanno della cantante dice tutto.

La dedica di Andrea Iannone per il compleanno di Elodie

“TI AMO e ti STIMO sei IMMENSA. Buon compleanno amore mio!” ha scritto il pilota che non si era mai sbilanciato così tanto con le precedenti compagne. Mai niente del genere con Belen Rodriguez o con Giulia De Lellis. Con Elodie è diverso e anche l’ex alunna di Amici si lascia andare e risponde: “Ti amo” con accanto un cuore rosso, il suo cuore.

Ed è sempre il settimanale Chi ad avere svelato che la coppia ha fatto il grande passo, che Elodie e Andrea Iannone hanno preso casa insieme, che convivono a Milano. L’artista non aveva fatto niente del genere in precedenza, nemmeno durante il legame con Marracash.

E’ tutto davvero speciale per la cantante e il pilota, non solo la prima convivenza per Elodie ma anche la prima volta che si sbilancia così tanto sui social con la sua dichiarazione d’amore in risposta alle foto di vita privata pubblicate da Iannone. C’è un futuro bellissimo per entrambi, il loro amore è iniziato in estate ed è diventato sempre più importante con il passare delle stagioni.