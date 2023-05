Ivana Mrazova innamorata di un altro: sogno infranto per Luca Onestini?

E' addio per sempre tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Davvero c'è Davide nella sua vita?

Ivana Mrazova ha il cuore impegnato e non da Luca Onestini? E’ il gossip che riporta la rivista Chi ma se i diretti interessati restano in silenzio i fan della coppia si dividono. Davvero Ivana Mrazova è innamorata di un altro? Sembra si tratti di un imprenditore ma il pettegolezzo diventa un po’ strano perché si parla anche di Luca Onestini e Nicole Murgia. A questo punto sorge qualche dubbio perché nelle ultime storie Ivana è proprio in compagnia di Nicole. Il gossip fa anche il nome del presunto nuovo fidanzato di Ivana Mrazova: Davide. Ci pensano i fan a spiegare cosa sta accadendo.

Tra Ivana Mrazova e Luca Onestini è addio per sempre

Sono l’ex coppia che tutti vogliono vedere di nuovo insieme e sembra che dopo il loro secondo GF Vip ci abbiano anche provato. Cosa è successo adesso?

Sembra che la splendida modella ceca sia stata avvistata con un altro ragazzo, con Davide. E’ bastato così poco a far scoppiare tutto?

“Sembrerebbe che qualcuno voglia infangare Ivana perché Ivana non era ad una cena al lume di candela in atteggiamenti equivoci, ma era in pieno giorno seduta al tavolo con 10 persone tra cui uomini e donne a festeggiare un matrimonio civile , ma qualcuno ha oscurato tutti gli altri guarda caso e voi fate affidamento su sta fake news?” è una fan della modella che spiega tutto e non crede al pettegolezzo.

C’è però chi rema contro e ricorda a tutti: “Vi ricordate il primo giorno, quando Ivana entrò nella casa del GF ? Lei con qualcuno quella sera disse che aveva qualcosa in corso con una persona fuori e, se non sbaglio, anche Luca lo venne a sapere poco dopo. Da lì avevo già intuito che sarebbe stato improbabile il loro ritorno di fiamma o, lei non avrebbe detto che si vedeva con qualcuno, così, appena entrata”.

Adesso non resta che attendere il seguito e scoprire se davvero questo misterioso imprenditore ha rubato il cuore di Ivana Mrazova. Lei intanto dedica canzoni d’amore a qualcuno: Fai rumore di Diodato. Per noi le dedica a Luca.