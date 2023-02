Luca scopre quello che ha detto Ivana sulla loro storia e la minaccia: “Io ti querelo, le bugie non mi piacciono”

Notte di fuoco per Luca e Ivana: dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7 i due litigano e lui minaccia di querelarla

Si è infuriato parecchio Luca Onestini questa notte dopo aver scoperto che Ivana Mrazova ha parlato della fine della loro relazione. Che tra i due le cose siano finite male e che non abbiano raccontato proprio tutto, è ormai parecchio chiaro. Ma nessuno si aspettava che Luca arrivasse a usare parole così forti nei confronti della sua ex. “Io voglio vedere i video, metto in mezzo gli avocati, lo sai che non ti conviene” sono solo alcune delle frasi che Luca ha detto a Ivana dopo aver saputo che lei ha raccontato della fine della loro relazione senza che lui avesse modo di vedere quel momento.

Ma che cosa ha detto Ivana? La Mrazova ha spiegato che nel periodo della pandemia, da 7 mesi non vedeva la sua famiglia; sua nonna si era ammalata, suo padre anche ed era finito in ospedale. Lei quindi aveva deciso di tornare in Repubblica Ceca ma mai avrebbe pensato di arrivare lì e dover dire addio al padre. E’ successo tutto all’improvviso: il papà è morto, la nonna dopo il covid ha scoperto di avere il cancro. Lei in quel momento avrebbe avuto bisogno di sostegno psicologico, ha raccontato. Ha spiegato che non si aspettava che Luca la raggiungesse, non era possibile. Ma si aspettava altro da lui. E invece non ha saputo restare al suo fianco come a lei sarebbe piaciuto. In realtà è sembrato che Ivana volesse dire anche altro nel suo discorso ma che non lo abbia poi fatto. In ogni caso, ha riassunto in questo modo la fine di un amore. La distanza, le incomprensioni, il lutto, il dolore che l’ha travolta. Quando ieri notte ha parlato a Luca di quello che ha raccontato, Onestini, inaspettatamente, ha reagito malissimo.

Luca Onestini vuole querelare Ivana Mrazova

Nella notte Luca si è arrabbiato moltissimo con Ivana: “Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità, io ora vado nel confessionale e chiedo di poter vedere i video dove parli di me. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Io smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie eh, faccio pubblicare tutte le chat senza problemi.” Ivana non si aspettava questa reazione di Luca e queste parole ma anche lei ha ribadito di aver detto quello che è successo davvero e di poter dimostrare quello che sta dicendo.