Adesso parla Luca Salatino: la sua verità sulla fine con Soraia Ceruti

Non è davvero finita bene tra Luca Salatino e Soraia Ceruti e adesso parla lui

Dopo aver letto la verità di Soraia Ceruti adesso c’è la verità di Luca Salatino sul perché la loro storia è finita. Per l’ex coppia tutto è cambiato dopo l’uscita di Salatino dalla casa del GF Vip, questa sembra l’unica certezza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha di recente rilasciato un’intervista stanca di sentire brutte cose sul suo conto, ribadendo che lei non fa male nemmeno una formica ed è avvilente sapere che c’è chi pensa sia sua la colpa della fine tra lei Luca Salatino. L’ex tronista non la pensa allo stesso modo e intervistato dal Magazine Uomini e Donne ha tirato fuori la sua verità. Cosa è successo davvero tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti?

La verità di Luca Salatino

Luca ha lasciato il reality show per lei, piangeva di continuo, gli mancava la sua fidanzata ma quando è tornato a casa da Soraia ci ha messo poco a capire l’errore.

“Nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento, e non avrei mai voluto che lei si sentisse in dovere di stare con me solo per il fatto che avevo lasciato un programma televisivo per raggiungerla – Salatino racconta – Ma quando sono uscito dalla casa lei mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata una situazione tesa tra noi, che mi ha fatto stare male: mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa, ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima”.

Aggiunge però altro e forse è la cosa che gli fa più male: “Anche i miei gesti d’affetto non andavano più bene, mi diceva che ero ‘appiccicoso’, evitava i contatti fisici con me e una persona innamorata non si comporta in questo modo”.

Confessa però una cosa, che si è annullato per Soraia e questa non può essere una cosa positiva. Si è trasferito a Como per stare sempre con lei. “Sono stato io a essermi annullato e penso di aver dimostrato i miei sentimenti con un gesto che non è mai stato riconosciuto fino in fondo – sottolinea – trasferendomi mi sono ritrovato in una città nuova, con persone nuove e con la famiglia distante. Lei era il mio unico punto di riferimento, eppure non mi ha dato il conforto e la vicinanza che mi servivano e che una persona che ama dovrebbe offrire naturalmente”. Quindi, niente di così strano, gli amori finiscono.