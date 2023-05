Antonella Fiordelisi ed Edoardo i grandi assenti al compleanno di Signorini: non voluti? La risposta

Come mai Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non erano presenti al party di Signorini? Tante chiacchiere e illazioni

Come mai Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non hanno partecipato al party di Alfonso Signorini? Come mai questa coppia amatissima che senza nessun dubbio alcuno, è stata assoluta protagonista della settima edizione del Grande Fratello VIP, non era presente alla festa di compleanno del conduttore? Le voci circolate in queste ore sui social, sono le più disparate. C’è chi pensa che Antonella ed Edoardo non siano stati invitati per via di tutto quello che è successo a causa della famiglia della Fiordelisi ( tra lettere inviate a Berlusconi e accuse pesantissime al conduttore). C’è chi pensa invece che Antonella Fiordelisi era stata invitata al party ma che invece il suo fidanzato non ha ricevuto l’invito e che quindi, insieme, abbiano deciso di non partecipare. Una tesi parecchio strana visto che Edoardo Donnamaria, seppur squalificato del Grande Fratello VIP, è rimasto nelle grazie di Signorini che non ha mai perso occasione per dimostrargli il suo affetto. E allora, come mai Antonella ed Edoardo, non erano presenti al party, per la grande delusione dei Donnalisi che avrebbero voluto vederli lì a Milano, insieme a tutti gli altri concorrenti? A dare tutte le spiegazioni del caso, è stata Antonella Fiordelisi che prima ancora che gli altri ex vipponi, postassero in rete foto e video della serata, ha subito voluto mettere i puntini sulle i spiegando ai suoi follower, i motivi per i quali non sarebbe stata presente alla festa.

I Donnalisi grandi assenti al party di Alfonso Signorini: come mai?

Antonella Fiordelisi ha postato sui social uina storia, con una foto che la ritrae insieme ad Alfonso Signorini e ha spiegato ai follower perchè lei ed Edoardo, non hanno potuto partecipare alla festa. “Purtroppo stasera non ci saremo”, ha scritto l’influencer facendo riferimento alla festa e quindi alla loro assenza. La Fiordelisi ha promesso, però, che non appena si troverà a Milano è intenzionata a recuperare la serata persa. La Fiordelisi ha parlato di impegni già presi in precedenza, impegni che le hanno impedito di poter essere alla festa. Ha voluto però fare anche un ringraziamento speciale a Signorini scrivendo sempre su instagram: “Se tu non mi avessi scelta per il programma non ci saremo mai incontrati io ed Edo”. Insomma un grazie sincero per tutto quello che è successo prima, durante e dopo.