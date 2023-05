I vipponi litigano anche al party di Signorini: Oriana ed Elenoire ai ferri corti

Che cosa è successo al party di Signorini tra Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli? Sono volate offese

Doveva essere una serata di svago e divertimento e per molti è successo. Ma ci sono stati anche dei momenti assolutamente da dimenticare nel corso della serata dell’11 maggio a Milano, durante il party di Alfonso Signorini. Ricorderete che il conduttore aveva annullato la festa del suo compleanno ad aprile, per via del ricovero in ospedale di Silvio Berlusconi. Ieri sera però a Milano ha voluto festeggiare, sia il suo compleanno che tutti i concorrenti che hanno vissuto con lui la settima edizione del Grande Fratello VIP. Tra loro c’erano anche Oriana Marzoli, ormai fidanzatissima con Daniele dal Moro, ed Elenoire Ferruzzi. Tra le due sono volate parolone e c’è stata anche una discussione. Prevedibile del resto visto che Elenoire ha sempre mal digerito Oriana, essendo molto gelosa di Daniele dal Moro. E ieri sera lo ha ricordato alla venezuelana ma anche a tutti i presenti.

Finisce malissimo il taglio della torta

Visto che non mancavano i cellulari pronti a riprendere ogni singolo istante della serata, quello che è successo tra Oriana ed Elenoire è finito inevitabilmente sui social. Le due hanno litigato e con toni anche parecchio accessi. “Amore tu mi leccavi il se**ere fino a due giorni fa! E …. il mio fidanzato!” ha detto Oriana rivolgendosi a Elenoire. Che effettivamente è passata dal mandare commenti smielati sui social alla Marzoli a insinuare che lei e Daniele nella casa del GF VIP abbiano avuto altro, non solo una amicizia. E la Ferruzzi ha risposto: ”Ma chi ti ha mai ca**ta?!” . Nello stesso istante anche Matteo Diamante stava facendo una live: “Oddio qui c’è una clip, no! Stanno litigando la Marzoli e Elenoire“.

Alla festa di Signorini è scontro tra Oriana ed Elenoire

Per chi volesse rivivere quel momento

Oriana: -“Vado avanti io”Elenoire: -“Ma dove vuoi andare che sei una nana”Oriana: -“Non rispondo meglio mi leccavi il sedere fino a due giorni fa”Elenoire: -“Ma chi ti ha cagata”Oriana: -“Amore non ti ha cagata il mio fidanzato”ODDIO 🍿🍿🍿🍿pic.twitter.com/5k3ePEoStK May 11, 2023

Successivamente in altri video, Elenoire ha deciso di raccontare quello che è successo e i motivi che l’hanno spinta a battibeccare con la Marzoli, che nulla a quanto pare, avevano a che fare con la relazione con Daniele. In una diretta di Giacomo Urtis, anch’egli presente al party di Signorini, la Ferruzzi ha quindi rivelato: “Allora mi ha detto ‘vado io davanti’. Io le ho detto ‘ma dove ca**o vuoi andare che sei una...’”. La parola in questione dovrebbe essere nana. Quindi tutto sarebbe iniziato durante gli scatti con la torta per il compleanno di Signorini.