Jennifer Lopez e Ben Affleck litigano per strada e il video diventa virale

Che brutto il video di Jennifer Lopez e Ben Affleck che litigano in strada. Ma è davvero come sembra?

Una portiera dell’auto chiusa in modo brusco diventa la portiera sbattuta in faccia a Jennifer Lopez e così arriva in prima pagina la crisi dei Bennifer, perché è stato Ben Affleck ad avere quella reazione. Jennifer Lopez e Ben Affleck stavano litigando? Prima di entrare in macchina avevano avuto una discussione? Adesso si parla di litigio in strada e il video dell’attore che sembra sbattere la portiera in faccia alla moglie è diventato virale. I siti di gossip internazionali li vogliono in crisi quasi tutti i giorni, i musi lunghi dei Bennifer sono ovunque è stavolta con il video in strada sembra esserci anche una prova. E’ vero il viso di entrambi è cupo, Jennifer Lopez cammina a testa bassa dietro Ben Affleck ma se avessero davvero litigato lui non gli aprirebbe la portiera o no?

I Bennifer sono in crisi?

L’attore premio Oscar dicono sia infelice, dicono che tra lui e JLo non vada per niente bene. Nel video che circola sui social si vede Affleck che si accorge solo dopo di essere ripreso, così alza la mano come a volere chiedere la privacy, che sa già non avrà.

Davvero Ben Affleck ha sbattuto la portiera perché arrabbiato con sua moglie? Tutti adesso parlano di crisi e iniziano a dubitare sul futuro di Jennifer Lopez e Ben Affleck. I fan dicono che nonostante i sorrisi, i bacetti, gli occhi negli occhi, durante le ultime apparizioni pubbliche la coppia non è più la stessa, la tensione è evidente, non sono più affiati come i primi tempi del loro ritorno di fiamma.

Dicevano che il loro amore adesso era più importante e maturo ma forse gli indizi sulla crisi sono reali.

La coppia ha partecipato alla prima del film The Mother tenutasi al Westwood Regency Village Theatre di Los Angeles. Hanno camminato insieme sul red carpet, si sono baciati, abbracciati davanti a tutti ma sembra che Ben fosse a disagio mentre Jennifer Lopez ha continuato a sorridere tutto il tempo.

E’ davvero già finita la loro favola d’amore? Si sono conosciuti 20 anni fa, erano fidanzati ma non si sono mai sposati, poi è finita. Si sono ritrovati e subito sposati, a luglio 2022 in gran segreto a Los Angeles con testimoni di nozze i rispettivi figli, poi ad agosto una festa durata tre giorni in Georgia. E adesso?