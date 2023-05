Selvaggia Lucarelli desiderava il matrimonio e un altro figlio, Lorenzo Biagiarelli ha detto no

Selvaggia Lucarelli racconta di avere chiesto a Lorenzo Biagiarelli di sposarla ma lui le ha detto di no

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si raccontano in un libro scritto a quattro mani, “Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti”. E’ al Corriere della Sera che la giornalista rivela di avere chiesto presto a Lorenzo Biagiarelli di sposarla ma lui le ha detto di no. Selvaggia Lucarelli avrebbe voluto anche un figlio dal suo compagno ma poi il legame tra suo figlio Leon e Biagiarelli è stata evidentemente la risposta giusta. Stanno insieme da quasi 8 anni e raccontano entrambi di quei 15 anni di differenza, che erano tanti quando lui ne aveva 25 e lei 40. Selvaggia Lucarelli ammette che è Lorenzo a tenere il conto del loro tempo insieme, racconta come si sono conosciuti e il tempo che ci ha messo per lasciarsi andare a quello che poi è diventato l’amore della sua vita. Dopo i primi incontri non voleva più vederlo, poi quando l’ha conosciuto davvero ha desiderato il matrimonio.

Selvaggia Lucarelli e la differenza d’età con Lorenzo Biagiarelli

Biagiarelli, come dice sempre Antonella Clerici, sarà anche un giovane vecchio ma la differenza d’età quando si sono conosciuti era evidente.

“Uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una grandissima perdita di tempo. C’è da dire che io avevo 40 anni e lui 25. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85…”.

La Lucarelli confessa ciò che gli rispose Biagiarelli sul matrimonio e un figlio: per lui non era il momento ma stavano insieme da 8 mesi. Poi quel momento non è mai arrivato ma sono felici così. Anche se Selvaggia sembra desiderarlo sempre e lui non dice no, magari un giorno accadrà.

Selvaggia è mamma di Leon, e lui un papà l’ha sempre avuto, Laerte Pappalardo, ma con Lorenzo c’è stata subito sintonia: “Hanno la stessa differenza d’età che c’è tra me e Lorenzo, che quindi rappresenta una sorta di ponte per noi”.

A lei Lorenzo ha insegnato a lasciarsi andare, a liberarsi, a litigare in modo diverso: “Io nel tempo ho imparato a farmela passare in fretta, non a non farmela arrivare. E ho anche imparato a riconoscere l’eccesso di reazione. Adesso non esiste più che se litighiamo ci parliamo dopo tre giorni: spengo il fuoco e per tutti e due finisce lì”.