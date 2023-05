Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli scrivono un libro insieme: Gli altri litigano per gelosia

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno scritto un libro insieme per raccontarsi . Dal 16 maggio in libreria Gli altri litigano per gelosia

Da qualche tempo Selvaggia Lucarelli aveva annunciato l’uscita del suo nuovo libro, raccontando a chi la segue con affetto che sarebbe stato un libro diverso dagli altri. Aveva dato degli indizi in questi mesi ma nessuno immaginava che si sarebbe trattato di un libro scritto a 4 mani. Perchè questa volta, la scrittrice, ha deciso di fare qualcosa di diverso. Il libro, che si intitola “Gli altri litigano per gelosia” è infatti stato scritto da Selvaggia Lucarelli ma anche dal suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. Insieme quindi si sono lanciati in una nuova avventura editoriale raccontando qualcosa della loro relazione, almeno così si capisce dalle prime anticipazioni che la Lucarelli ha dato sui social, a pochi giorni dall’arrivo in libreria del libro.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: primo libro insieme

E’ stata Selvaggia a lanciare l’uscita del libro sui social. Sui suoi profili ha spiegato: “Notizia numero 1: abbiamo scritto un libro insieme, per divertimento. Notizia numero 2: uscirà il 16 maggio. Notizia numero 3: si intitola ‘Gli altri litigano per gelosia’. E qui finiscono le notizie, perché poi si entra nel campo delle opinioni e quello che per me è un pavimento, per lui è un ripiano dove accatastare pentole incrostate e calzini putrescenti“. E poi: “Se lei chiede una foto al tramonto, io non immagino certo che tagliare dall’inquadratura l’unghia del mignolo possa trasformare la mia fidanzata in una belva feroce. Il plurale è buono solo in tempi di pace, mentre per gli scazzi, le liti con lancio di rossetti, i più atroci rendez-vous serve la prima persona singolare, perfetta per ogni momento dove IO ho ragione e TU hai torto marcio. E viceversa“. Non è mancata anche l’ironia: “La scelta della copertina del libro è l’unica cosa su cui non abbiamo litigato di recente, ma solo perché ci siamo fatti consigliare dall’armocromista di Carofiglio“.

Gli altri litigano per gelosia: dal 16 maggio in libreria

«L’amore non è bello se non è litigarello.» Così ci ricorda un melenso adagio e così proviamo a trovare consolazione noi poveri mortali quando affrontiamo litigi di coppia, dove la gelosia o i problemi pratici creano crepacci, silenzi e rotture spesso insuperabili. In questo libro scritto a quattro mani, invece, i nostri autori ci dimostrano come si può essere perfettamente allineati e in armonia su temi seri e problematiche importanti, per poi riempirsi di mazzate – metaforicamente, ben inteso – su argomenti improbabili e situazioni nate spesso da azioni mal calcolate, anche se partorite con fini amorevoli. Fiori, pavimenti, gatti e ristoranti sono temi sensibili per Selvaggia e Lorenzo, che – con una scrittura parimenti ironica, pungente e divertente – ci fanno un minuzioso reportage delle loro litigate epiche, ognuno con la propria versione dei fatti, ognuno senza alcuna intenzione di cedere terreno alle spiegazioni e alle giustificazioni dell’altro. Il risultato è un libro che è un po’ un duello, sciabolate di qui e fiorettate di là, nessun colpo al cerchio né tantomeno alla botte, dove ognuno tiene la propria posizione senza arretrare di un passo e dove non esiste un giudice per decretare un vincitore. O meglio, l’editore l’avrebbe voluto, un giudice, che una morale della storia piace sempre, un eventuale accordo di pace anche, ma ha presto capito che gli conveniva avvalersi di un altro proverbio melenso, quello che suggerisce «tra moglie e marito non mettere il dito». O anche che «i panni sporchi si lavano in casa». Editrice, in questo caso.

Per chi volesse pre ordinare e poi acquistare il libro su Amazon

Gli altri litigano per gelosia Cairo da Acquista Ora

Non ci resta che augurarvi buona lettura!