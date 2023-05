Manila Nazzaro e Stefano Oradei stanno insieme?

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono fidanzati? L'ex Miss Italia e il ballerino sono una coppia?

Da qualche giorno gira voce che Manila Nazzaro e Stefano Oradei siano una coppia: stanno insieme? Dell’ex Miss Italia si sa che ha definitivamente chiuso la sua storia con Lorenzo Amoruso ma ieri sera nell’intervista di Monica Setta a Generazione Z la presentazione ha lasciato intendere che ci sia per Manila Nazzaro un nuovo amore. E’ davvero finita da poco tempo tra l’ex calciatore e la conduttrice radiofonica ma al cuor non si comanda e se è vero o no che è di nuovo innamorata e che il fortunato è un noto ballerino è la Nazzaro a dirlo. Chi credeva che per Manila e Lorenzo Amoruso questa fosse solo una crisi passeggera dovrà abbandonare le speranze perché l’ex reginetta di bellezza non ha alcun dubbio, con il suo ex compagno è finita.

Manila Nazzaro: “Con Lorenzo Amoruso un amore importante”

Non rinnega nulla, gli anni che ha vissuto con Amoruso sono importanti, anche lui l’ha aiutata a superare tutto il dolore per la separazione da suo marito, però è finita. Nell’intervista a Generazione Z è un po’ più dolce nei suoi confronti, anche se dice che lui era cambiato o che forse era semplicemente l’amore che era svanito. Di certo è Manila Nazzaro che ha lasciato Lorenzo Amoruso, sembra che lui abbia sperato fino alla fine di tornare con lei ma ormai la conduttrice ha anche lasciato la casa che avevano scelto per convivere con i suoi due figli.

A Generazione Z ha ricordato anche il dolore per la perdita della figlia mai nata, l’aborto arrivato nel momento più felice della loro vita di coppia. Ha parlato anche del dolore di Lorenzo ma che immagina non può essere forte come quello di una mamma.Alla fine è arrivata la domanda su Stefano Oradei. Monica Setta sembra sicura che tra la sua ospite e il ballerino ci sia una storia d’amore ma Manila Nazzaro appena sente il suo nome scoppia in una risata. Non c’è nessuna relazione tra loro, sono semplicemente amici.