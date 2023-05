Manila Nazzaro single e felice: “Ho fatto la scelta giusta”

E' serena e felice Manila Nazzaro che a Verissimo parla della sua nuova vita da single

Ospitata tra amiche ieri a Verissimo per Manila Nazzaro che, dopo la fine del Grande Fratello VIP ha ritrovato anche Milena Miconi. Le amiche inseparabili, che hanno deciso di raccontarsi a Verissimo ma che sono passate anche nella casa del Grande Fratello VIP e non solo! Manila Nazzaro ieri, nel salotto di Verissimo, è tornata a parlare della sua vita privata. Proprio nella casa del Grande Fratello VIP lei e Lorenzo avevano raccontato della grande storia d’amore che vivevano e avevano anche capito di essere pronti per il grande passo. La vita insieme con la casa a Roma e poi chissà anche il matrimonio. Ma quando Manila è tornata alla vita vera, le cose non sono andate come forse lei e Lorenzo Amoruso si aspettavano . La storia è quindi terminata e oggi Manila, ne parla anche in modo più sereno. Nel salotto di Silvia Toffanin poche ore fa ha spiegato: “Ho ritrovato una serenità che avevo perso, a dimostrazione che la scelta che ho preso è quella giusta per me”, afferma la showgirl, protagonista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”. Non ha dubbi e si gode questa nuova vita da single, con le amiche al suo fianco.

Manila Nazzaro single e felice ma pronta a un nuovo amore

Se è vero che adesso la Nazzaro si dice single e felice e concentrata sui suoi figli, sulle amiche e sul lavoro, è anche vero che non esclude in modo categorico di poter trovare un nuovo amore, anzi. Nel salotto di Silvia Toffanin ha spiegato: “Al momento sono single, ma sono pronta a tutto ciò che verrà”.

Alle parole di Manila hanno fatto eco quelle delle sue amiche, pronte sempre a darle tutto il sostegno necessario. “Questi fidanzati, conoscenti, devono passare prima da noi“, scherza Angela Melillo. “Lei ci fa vedere i pretendenti, che sono tantissimi, e noi le diciamo chi va bene e chi no“, aggiunge Matilde Brandi. Anche lei come Manila, dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello VIP ha messo fine alla sua lunga storia con il marito ma oggi è di nuovo serena con un compagno che le sta facendo riscoprire il senso dell’amore. Chissà magari anche per Manila Nazzaro presto arriverà un altro capitolo tutto da scrivere.