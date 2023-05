Matilde Brandi e Angela Melillo unite dal dolore per la malattia dei genitori

E' doloroso il racconto di Matilde Brandi e Angela Melillo sulla malattia dei genitori

Manila Nazzaro, Matilde Brandi, Milena Miconi e Angela Melillo, tutte e quattro ospiti a Verissimo nella puntata del 7 maggio. Sono legatissime, sono quattro amiche che hanno vissuto insieme gioie ma anche dolori, come la malattia dei genitori. Sono Angela Melillo e Matilde Brandi a parlare dell’Alzheimer, una delle malattie che più spaventa, che è difficile da accettare. “Non ho mai visto Angela con una sofferenza così forte nei suoi occhi – racconta la Brandi – Solo chi sa cos’è l’Alzheimer sa perché a raccontarlo non riesci a spiegarlo. Tu vedi piano piano tua madre o tuo padre che si spengono, che non ti riconoscono più. Col tempo devi sedarle queste persone e diventano nulla” entrambe sono commosse da quei ricordi che fanno così male. “Dicevo sempre che volevo vivere qualche anno di vita in meno ma non di farmi vedere così mia madre” commenta Matilde Brandi.

Matilde Brandi e Angela Melillo a Verissimo amiche anche nel dolore

Angela Melillo e Matilde Brandi unite dallo stesso dolore, hanno perso entrambi i genitori, hanno vissuto entrambe la separazione e si sono sentite così sole. La leggerezza, il sorriso, lo sguardo di un’amica è importante e prezioso, sembra poco ma non lo è per niente. Matilde aveva visto la sua amica soffrire, sapeva che era l’unica a poteva dire tutto, che l’avrebbe capita.

“Siamo sane, conosciamo i valori, le cose importanti della vita, la famiglia, i figli” dice Milena Miconi. Sanno che possono contare l’una sull’altra e continuano a farlo da anni.

Non ci siamo mai vergognate e abbiamo raccontato i nostri dolori e problemi. “Quando condividiamo il dolore lo facciamo con gran rispetto e nell’idea di aiutare gli altri perché lo facciamo tra noi. Siamo vere”.

Spesso la lite inizia da Matilde Brandi ma dopo due ore è lei a bussare alla porta con i dolcetti e far pace. Sono amiche, sono vere, litigano e poi sistemano tutto. Matilde non risponde mai al telefono ed è la Melillo a raccontare di una sfuriata della Brandi. E’ accaduto quando Angela ha organizzato il suo addio al nubilato, ha chiamato le sue amiche e non è riuscita, dopo 50 telefonate, a contattare Matilde Brandi. Quindi, lei non era presente ma si è arrabbiata tantissimo e appena l’ha incontrata hanno litigato. Poi Matilde ha capito che è stata lei a non rispondere al telefono.