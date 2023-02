Matilde Brandi festeggia il compleanno della rinascita ed è bellissima

Allegra la festa di compleanno di Matilde Brandi con tanti amici e il suo fidanzato

Un compleanno stupendo per Matilde Brandi che ha festeggiato i suoi 54 anni. Non si dovrebbe dire l’età di una donna ma Matilde Brandi è così bella e in gran forma da sempre, lei non li dimostra i suoi anni. Un party di compleanno organizzato dal suo compagno, dall’uomo che le ha cambiato la vita perché l’ha resa di nuovo felice dopo l’enorme delusione che le ha dato il padre delle sue figlie. Matilde Brandi ha festeggiato il compleanno in un locale romano circondata dagli amici, tanti amici anche vip. Dicono che sia sempre difficile l’amicizia tra le donne dello spettacolo ma per la Brandi sembra non esserlo. Infatti, eccola divertirsi e brindare con Manila Nazzaro, Samantha De Grenet, Angela Melillo, Stefania Orlando, Elisabetta Ferracini, Fabiola Sciabbarrasi e molti altri volti noti. Tutte lì per lei, felici per lei.

La dedica del compagno di Matilde Brandi

“Ti regalerò sempre un sorriso; che anche se non sarà mai bello come il tuo, che appartiene al mio cuore” è la dedica del fidanzato dell’ex ballerina. E’ lui che ha organizzato la sua festa, per vederla sempre felice. E’ con tutti loro che la Brandi ha voluto posare per le foto ricordo e per mostrare sui social quanta bellezza e amore la circondano. E’ però al suo Francesco Tafanelli che ha dedicato lo scatto più bello, quel grazie pieno d’amore ma non solo per la festa.

Musica ma pochi ballano, il locale è un po’ piccolo per contenere tutti in pista, gli ospiti di Matilde Brandi preferiscono mangiare ma poi si scatenano con il karaoke.

Da poco Matilde Brandi e Francesco Tafanelli sono usciti allo scoperto ma si frequentavano già da tempo. Lui è un manager di moda, ha 52 anni e sembra che sia stata Manila Nazzaro a fare da Cupido. Dal suo invece la showgirl ha ricevuto alla fine solo la delusione. Sono stati insieme per 17 anni, non si sono mai sposati ma hanno dato via alla gioia più grande, le loro figlie, gemelle, Aurora e Sofia. La loro storia si è conclusa del tutto dopo o forse durante la partecipazione di Matilde al GF Vip. L’abbiamo vista in lacrime più volte, oggi a 54 anni è più felice che mai.