Rosanna Lambertucci si sposa, tutti i dettagli del matrimonio

Rosanna Lambertucci svela i dettagli del matrimonio, manca poco alle nozze

Rosanna Lambertucci si sposa a 77 anni, un matrimonio che sorprende anche lei ma è proprio vero che l’amore quando arriva va preso al volo e lei l’ha fatto. Rosanna Lambertucci dà un altro insegnamento a tutte le donne, a tutte le coppie che non sono più giovanissime. La scelta dell’abito, la scelta della location, ben 300 invitati e tutti i dettagli delle nozze sono sulla rivista Chi. Chi è lo sposo e quando si sposa Rosanna Lambertucci? La data del matrimonio è il 7 luglio, sarà celebrato ovviamente a Roma e il compagno della conduttrice, presto suo marito, è Mario Di Cosmo ed è poù giovane di lei. Al settimanale di gossip ha confessato che non avrebbe mai immaginato di tornare all’altare, di sposarsi di nuovo, di amare ancora una volta così tanto. Ricordiamo che per la Lambertucci questo è il terzo matrimonio.

Matrimonio in chiesa per Rosanna Lambertucci

Cerimonia religiosa per la coppia che tiene tanto alle nozze in chiesa. Poi faranno festa insieme a 300 invitati a Palazzo Brancaccio. Tra i dettagli del matrimonio di Rosanna Lambertucci anche i testimoni. Lo sposo avrà al suo fianco due amici storici, lei avrà accanto Eleonora Daniele e Giulio Tassoni.

“La vita non smette mai di sorprendermi, i sentimenti li controlli soltanto se non li hai” ha commentato felice la sposa che ha anche rivelato che a darle una bella spinta verso questo sì è stato suo fratello Alberto, scomparso la scorsa estate. Pochi giorni prima della sua morta le ha detto: “Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene. Non avere timore e non distruggere il futuro per la paura di non voler dare dolori a quello che è stato il tuo passato”.

Ma Rosanna Lambertucci crede che anche Alberto Amodei, l’ex marito a cui era rimasta tanto legata, abbia voluto farle incontrare Mario come suo ultimo regalo. Inoltre, la conduttrice ha confidato che all’inizio la figlia Angelica non era d’accordo con questa nuova storia, invece adesso la figlia e Mario hanno un bellissimo rapporto.