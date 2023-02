Rosanna Lambertucci: è andata sulla tomba di sua figlia solo pochi anni fa

Il marito di Rosanna Lambertucci le hanno nascosto per anni dove fosse sepolta la figlia

Rosanna Lambertucci per la prima volta a Verissimo con sua figlia Angelica, la sua bambina ormai cresciuta. E’ la figlia del miracolo, lo ripete più volte Rosanna Lambertucci ricordando gli aborti, la morte della figlia. Elisa era arrivata dopo ben 5 aborti ma non ce l’ha fatta. “Sono riusciti a salvare la vita a me ma dopo 3 giorni purtroppo la bambina è morta” non è la prima volta che la conduttrice ne parla ma il dolore è sempre lo stesso, sono passati così tanti anni ma resta sempre lì. Un dramma per la Lambertucci, solo dopo i medici hanno capito che aveva un problema alle tube, la piccola poi è morta per altro ma dopo 5 aborti e l’amore di sua figlia Elisa non ha retto. La Lambertucci solo pochi anni fa ha saputo dove fosse sepolta sua figlia. Il marito ha sempre cercato a modo suo di difenderla evitandole di farla andare al cimitero.

Rosanna Lambertucci a Verissimo con sua figlia Angelica

Angelica si commuove, anche lei non era mai stata al cimitero dalla sorellina. Anche per lei è stato un momento molto particolare, trovare la tomba, quella che il padre aveva nascosto per così tanti anni, troppi.

“Sono traumi talmente grandi che non si superano più, una fragilità che rimane per sempre dentro. Ho avuto una vita piena di dolori ma i dolori ti cambiano la vita, ti rendono più disponibile nei confronti degli altri. Se oggi sono ancora così e non sono più una ragazzina, e sono così entusiasta della vita, del lavoro, è perché mi rendo conto che devo ringraziare il fatto di stare bene”.

L’abbiamo sempre vista sorridere in tv, sempre serena, sempre forte ma la realtà è un’altra. Rosanna Lambertucci tira fuori tutto adesso, con sua figlia accanto pronta a sostenerla. Il loro legame è fortissimo e lo è ancora di più da quando Angelica è diventata mamma. In studio a Verissimo entra anche la piccola Caterina, la vera gioia per entrambe.

Piangono e ridono insieme Rosanna Lambertucci e sua figlia Angelica, la figlia del miracolo, ci sono tante cose che hanno tirato fuori solo con il tempo. Angelica è dolcissima, ammette che ha la lacrima facile ma che i dolori di sua madre li ha sentiti anche sulla sua pelle.