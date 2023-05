Claudio Amendola ha una nuova compagna, lavora nel mondo dello spettacolo

Chi è la nuova compagna di Claudio Amendola dopo Francesca Neri? Lavora nel mondo dello spettacolo

Abbiamo già fatto fatica a leggere la notizia della separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri e adesso è così strano vedere le foto dell’attore con la nuova compagna. E’ la rivista Diva e Donna a pubblicare le foto di Claudio Amendola con Giorgia ipotizzando che sia lei il nuovo amore dell’attore dopo Francesca Neri. E’ sempre lo stesso settimanale di gossip a scrivere che la coppia sia già passata alla convivenza, sembra che stiano insieme dallo scorso ottobre. Tutto è accaduto così in fretta tra Amendola e la nuova compagna?

I paparazzi hanno beccato Claudio e Giorgia fuori da un ristorante, lei ha bisogno di fumare e lui la accompagna all’esterno, nell’attesa chiacchierano rilassati e non si accorgono dei fotografi. E a proposito di pranzo al ristorante sembra che sia stata proprio questa l’occasione che li ha fatti incontrare.

Chi è la nuova compagna di Claudio Amendola?

La nuova fiamma dell’attore romano come detto si chiama Giorgia, non si conosce il suo cognome ma lavora nel mondo dello spettacolo. Non è un’attrice, non appare se non dietro le quinte perché è una costumista. Giorgia è più giovane di Claudio di 15 anni. Sono pochi i dettagli su questo amore, è nato da poco ma resta sempre una notizia non ufficiale. A guardare le foto di Diva e Donna potrebbero sembrare anche due amici.

Quando è finito il matrimonio tra Francesca Neri e Claudio Amendola?

Ad ottobre, periodo in cui si dice che l’attore frequentasse già la presunta nuova compagna, si rincorrevano già da tempo le voci sulla crisi tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Nessun tradimento, niente del genere, inoltre, ripetiamo che questa nuova coppia è solo presunta, si tratta di una indiscrezione. Francesca e Claudio hanno provato in ogni modo a non lasciarsi, hanno superato momenti molto difficili, come la malattia della Neri. E’ finita dopo 25 anni d’amore, 12 di matrimonio e un figlio, Rocco che ha 24 anni.

Claudio Amendola e Francesca Neri

La sofferenza di Claudio Amendola dopo la fine del matrimonio

Dopo lunghi mesi di silenzio e il tentativo di non lasciarsi e di proteggere le loro vite private, la famiglia, Claudio Amendola ha confessato l’enorme dolore per un matrimonio che credeva l’avrebbe visto invecchiare con Francesca Neri. Ufficialmente la separazione è avvenuta lo scorso ottobre ma entrambi non diranno mai fino in fondo cosa è successo. Hanno chiesto rispetto e c’è stato. Già ad agosto del 2022 Dagospia scriveva che lui aveva un’altra donna ma mai nessun tradimento, il matrimonio purtroppo era finito da tempo, forse ancora prima della scorsa estate.