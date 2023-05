Daniele litiga con Oriana e mostra le chat. Poi si infuria con i fan e sbarella lanciando accuse

Esplode la bufera su Twitter: Daniele e Oriana litigano e dal Moro mostra tutto sui social, poi si scaglia contro i fan degli Oriele e perde la testa

Che cosa sta succedendo tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro? Lei è in Campania per uno shooting fotografico, il veneto è a casa sua, lontano da Oriana e a quanto pare, questa distanza, sta complicando non poco le cose. Anche a causa dell’ingerenza dei fan in questa storia. Il motivo? Qualcuno avrebbe iniziato a segnalare a Oriana, impegnatissima sul lavoro, che Daniele ha iniziato a seguire una ragazza e che c’erano stati degli strani movimenti sui social.

Il Dal Moro, stanco delle gelosie infondate di Oriana, ha perso la testa, come è successo spesso nella casa del Grande Fratello VIP, e ha postato in rete le chat private, con le parole della Marzoli, che chiedeva spiegazioni. Una mancanza di rispetto che i fan della coppia non hanno per nulla apprezzato. Si sono schierati quasi tutti con Oriana, in pochi infatti hanno compreso l’ira del Dal Moro ( qualcuno ha anche insinuato che la presenza di Antonino Spinalbese al suo fianco possa aver determinato alcune reazioni).

E non solo. Dal Moro, furioso per la situazione che si è venuta a creare, ha iniziato a commentare sui social perdendo la testa, e arrabbiandosi molto anche con i fan degli Oriele. Qualcuno dunque ha iniziato a fargli notare che dovrebbe stare attento a quello che dice dei fan, visto che gli hanno anche regalato un week end in un Hotel a 5 stelle ( ecco bisognerebbe anche comprendere che due persone come Daniele e Oriana si possono permettere un week end e i fan dovrebbero tenersi i soldi in tasca, ma questa è una nostra considerazione). Fatto sta che Daniele, con parole meno garbate delle nostre, ha rinfacciato tutto.

Daniele dal Moro e Oriana Marzoli: che caos sui social

L’ira funesta di Daniele esplode sui social

Ha spiegato di non aver bisogno dei regali dei fan, ha anche aggiunto che i fan sono stati gli stessi che hanno portato gli autori del Grande Fratello VIP a farlo squalificare. Insomma offese di non poco conto, quelle fatte a una parte del fandom. Ha invitato tutti a dare soldi in beneficenza invece che fare regali a lui e a Oriana e ha ribadito di potersi permettere tutto quello che vuole, di non aver bisogno dei regali di nessuno.

Poi ha anche invitato tutti i fan, non in modo garbato, a darsi una calmata visto che sono ossessionati e continuano a dire cose a Oriana, disturbandola anche mentre lavora, visto che poi lei legge tutto. Insomma una reazione davvero esagerata, a detta di molti, con i tweets del Dal Moro che sono diventati virali e sono finiti davvero ovunque, generando chiacchiere e malcontento anche nelle room social in cui si parla della coppia.

E Oriana?

La reazione di Oriana Marzoli

Oriana impegnatissima con il lancio della linea di costumi alla quale ha collaborato, ha invece fatto sentire tutto il suo sostegno ai fan, ringraziandoli per tutto quello che fanno per lei. L’opposto dell’atteggiamento di Daniele dunque.

E voglio ringraziarvi a tutti voi SEMPRE per il sostegno! Quando venite a trovarmi vi giuro che mi rendete una ragazza molto felice! (Quelli che sono venuti lo sapete Perchè mi avete visto hahahaha) Sento il vostro vero affetto e non ho parole! Grazie mille di cuore!

Ovviamente i fan sui social, sono ancora scatenati…