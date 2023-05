I messaggi tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo confermano la relazione

Sono messaggi pieni d'amore quelli tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo

Altro che crisi tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, i loro messaggi confermano la storia d’amore e quindi che la relazione procede e vola alto. La coppia non si nasconde più e sui social svela tutta la tenerezza che li unisce. Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo non hanno mai confermato che stanno insieme, non hanno mai risposto al gossip ma i commenti che si sono scambiati dicono tutto.

Alla fine l’attore di Mare Fuori non ha resistito e colpito dall’amore e dalla bellezza ha commentato un post della ballerina professionista di Amici. Anche lei ha risposto e adesso i fan di entrambi non vedono l’ora di ammirarli insieme. E’ da mesi che la cronaca rosa parla del loro amore ma adesso hanno voglia di dire qualcosa sulla loro storia.

Da mesi le immagini di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo insieme

Li hanno beccati insieme più volte, anche chi li ha riconosciuti e pur non essendo un paparazzo ha subito fatto un video. Ormai in questa epoca con un cellulare tra le mani tutti possono diventare paparazzi per un giorno. Poveri vip ma Elena e Massimiliano hanno retto e anche il loro silenzio.

Se adesso hanno scelto di esporsi significa solo una cosa, che la storia d’amore è seria, che hanno capito che possono lasciarsi andare. Infatti l’hanno fatto e su Instagram ci sono i loro dolci messaggi, quelli che hanno tutto il sapore di tenere dichiarazioni d’amore.

I messaggi d’amore di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

Una serie di immagini della bravissima ballerina e l’attore non resiste, scrive “Luce ovunque”. Elena risponde “La tua luce con me”. Ed ecco che i follower impazziscono con queste tenere battute che hanno tutto il sapore della conferma. Dopo i loro silenzi, dopo i filmati di aprile dove un fan li riprendeva insieme in auto. Si erano fermati per chiedere una indicazione stradale ma non si erano resi conto che li stavano filmando.

Messaggi tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

Non è la prima volta che la coppia commenta con la parola “Luce”. Quando Caiazzo ha vinto il Ciak d’oro come miglior attore under 30 la D’Amario commentò la sua foto su Instagram: “Tutti vediamo e sentiamo la tua luce”. La risposta di Massimiliano: “La tua con me”.

I pettegoli possono solo tacere, sono innamorati e felici, nelle ultime ore hanno confermato tutto con la loro “Luce”. Amici è terminato e adesso Elena D’Amario avrà forse un attimo di respiro in più, tutto da dedicare al suo compagno che però è al momento molto impegno sul set per la quarta stagione di Mare Fuori.