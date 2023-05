Stefano De Martino parla di Arisa ma non di Belen: che succede?

Stefano De Martino sceglie dei versi di Arisa: sono per Belen?

Arisa ospite nell’ultima puntata di Bar Stella ha ancora una volta emozionato tutti con la sua voce. Stefano De Martino la adora e dopo le polemiche innescate dalle ultime dichiarazioni della cantante il conduttore ha pubblicato una storia con Arisa protagonista. Arisa che canta nel suo Bar Stella ma Stefano ha scelto dei versi precisi.

Sono versi che rivolge a Belen o è solo un puro caso? Di certo la stima di Stefano De Martino nei confronti dell’artista lucana è immensa. Di certo in troppi hanno alzato il dito contro Arisa ieri ma in pochi hanno applaudito alla sua bravura mentre era ospite dell’ex ballerino.

La cantante ha espresso la sua opinione su Giorgia Meloni, per lei è una mamma severa e anche spaventata, che deve occuparsi di un gran numero di figli. Non entriamo nel merito, restiamo ad Arisa che chiude la stagione di Bar Stella e a Stefano De Martino che sceglie dei versi che forse sono per Belen.

Stefano De Martino e i versi cantati da Arisa

Da cinque mesi canto il mio amore in sordina perché, caro temo di farmi sentire da te. Ma da quest’oggi ho deciso di cambiare provando ad urlare con voce da rock

Sono i versi cantati da Arisa, sono quelli che Stefano ha scelto di postare. Scelti per caso e soprattutto per sostenere una delle sue cantanti preferite? In ogni caso il conduttore Rai non parla di sua moglie, continua a non parlare di Belen.

Stefano e Belen c’è una terza crisi?

L’ultima foto di Stefano e Belen insieme

Il gossip invece parla di una loro ennesima e profonda crisi. Entrambi da tempo non pubblicano niente che dimostri il contrario. Ma c’è davvero una terza separazione? Sia Bar Stella che Le Iene hanno salutato il pubblico, a questo punto lui dovrebbe essere tornato a Milano ma non è accanto a Belen, forse.

Inoltre, nelle rispettive foto di gruppo che hanno pubblicato per ringraziare ognuno il proprio gruppo di lavoro sia Belen che Stefano non hanno commentato né messo un like all’altro.

Magari evitare di confermare o smentire è una scelta ben precisa perché sperano che prima o poi il gossip non si interessi più alla loro storia.

I versi scelti da Belen

Non dimentico nulla, porto via tutto quanto in me, gli ultimi kilometri pregano per vederti al raggiungerti. Mi allontano un po’ e godo solo del piacere nel contemplarti, il fumo bianco sale lentamente, è casa nostra. Danzano le candele con le sue luci rosse intorno a tutte le nostre finestre, e io senza successo con goffe movenze intento imitare.

Sono i versi che ha invece scelto Belen ma è una canzone che papà Gustavo ha scritto per sua moglie Veronica.