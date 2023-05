Manila Nazzaro e Stefano Oradei le prime foto insieme e c’è anche la frecciatina per Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Stefano Oradei escono allo scoperto tra dediche, foto e frecciatine

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono una coppia? Non si nascondono più e sembra che non ci siano più dubbi. Sui social arrivano le loro prime foto insieme, ci sono le dediche e anche una frecciatina per Lorenzo Amoruso. Il gossip ha parlato della nuova coppia, di Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ben prima che l’ex calciatore accusasse la sua ex compagna.

In un primo momento l’ex Miss Italia aveva negato, aveva parlato di amicizia tra lei e il ballerino ma adesso qualcosa è cambiato o forse non era ancora il momento giusto per parlarne. Gli scatti social arrivano da una lezione di danza di Stefano Oradei, seguita dalle amiche più care di Manila Nazzaro.

Lei è rimasta a guardare mentre Milena Miconi e Angela Melillo non hanno perso un passo. Una giornata all’insegna dello sport, del ballo, dell’amicizia, delle risate e dell’amore. E’ allo sporting club di Roma che il gruppetto si è lasciato immortalare e la coppia ha cercato di non mostrare troppo.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei pronti ad ufficializzare il loro amore?

Quasi, sono vicini al dire tutto, arrivano le prime conferme, Manila e Stefano posano uno accanto all’altro ma evitano altro, evitano di alimentare in modo eccessivo il gossip. Sono le prime immagini insieme, la prima foto insieme è in gruppo ma poi arriva altro, ci sono le dediche durante un pranzo vista mare.

La dedica di Stefano Oradei a Manila Nazzaro

Nel fine settimana erano insieme, hanno pranzato insieme in un luogo molto romantico. Non possono essere solo e sempre coincidenze e amicizia. La Nazzaro è stata taggata in quel ristorante, lo stesso mostrato da Oradei con i piatti da gustare. Poi la dedica, lui che inquadra uno scorcio di mare e scrive:

Che poi l’energia e l’entusiasmo sono tutto… E tu sei tutto.

La frecciatina di Manila Nazzaro a Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amourso prima della separazione

La rabbia di Amoruso l’abbiamo vista tutti, in diretta sui social si è lasciato andare un po’ troppo puntando il dito contro la sua ex fidanzata, ipotizzando un tradimento con Stefano Oradei. Lei ha preso in prestito le parole di Gerry Scotti in un’intervista a Verissimo e le ha fatte sue.

Non giudicate gli altri… perché per giudicare bisognerebbe sapere molte altre cose in più che magari non si sanno… E spesso non si raccontano per rispetto ed educazione.

Manila Nazzaro non ha intenzione di parlare del suo ex, lascia cadere le accuse, magari anche le amiche le hanno consigliato di pensare solo alla sua felicità e non alimentare liti e gossip. E’ felice, bellissima, gli amori finiscono e arriva altra luce.