Lorenzo Amoruso accusa Manila di tradimento e la Nazzaro trova le risposte giuste

Sono pesanti le accuse di Lorenzo Amoruso e non solo sul tradimento di Manila Nazzaro. Ecco la risposta dell'ex Miss Italia

Sta finendo male tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Sembrava amore ma è tutto finito da mesi, è stata una bella storia ma con il passare delle settimane arrivano le accuse di tradimento. Dopo il lungo silenzio è Lorenzo Amoruso ad insinuare che l’ex Miss Italia forse lo tradiva. Qualcosa non torna perché la decisione di lasciarsi è stata di Manila Nazzaro e sul suo profilo social invece l’ex calciatore mostrava la speranza di un ritorno. Tutto sereno fino a quando lei ha consegnato le chiavi di casa a lui e questo deve aver fatto perdere ogni speranza a Lorenzo Amoruso che adesso in una diretta Instagram con Biagio D’Anelli ha detto la sua nuova verità.

Lorenzo Amoruso non sopporta che si parli male di lui, parla di cattiveria e vigliaccheria, di incapacità di affrontare i problemi e trovare come unica soluzione la voglia di girare le spalle e andare via. Per lui non sono stati mesi facili, con Manila è finita da cinque mesi e ammette che solo adesso sta ritrovando la sua sobrietà mentale e fisica. Quindi era e forse è ancora innamorato di Manila Nazzaro? Anche se, come dice lui, è stato tradito?

Manila Nazzaro ha tradito Lorenzo Amoruso?

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro quando erano felici insieme

Ma se qualche incomprensione dopo un addio non sereno è sempre ammissibile, c’è una dichiarazione di Amoruso che è pesante. Pensa che la donna con cui è stato negli ultimi anni l’abbia tradito perché pochi giorni dopo il loro addio, e secondo lui forse anche prima, frequentava un’altra persona.

Chi potrebbe essere l’altro di Manila Nazzaro?

Ormai lo sanno tutti, non è un segreto, quindi non ho problemi a dirlo che la signora Nazzaro, pochi giorni dopo che avevamo rotto e probabilmente già prima, guarda io cosa arrivo a pensare, si frequentava già con un’altra persona.

Il gossip ha fatto il nome di Stefano Oradei ma ospite di Monica Setta la Nazzaro ha già risposto che sono solo amici. Anche Biagio D’Anelli non crede possa essere possibile, conosce bene Manila e le vuole un gran bene e ha spesso visto in passato i due ex insieme e non può pensare ad un tradimento.

“La signora Nazzaro” che brutto quando il tono di chi ha amato cambia e si aggiunge l’ironia o peggio ancora insinuazioni da raccontare a tutti. Lorenzo Amoruso parla di cattiverie ricevute dalla donna che ha amato, racconta che gli diceva di farsi curare, solo perché giocava un po’ con la Play Station. Racconta anche che Manila Nazzaro nelle sue interviste avrebbe detto che hanno perso la bambina perché Dio sapeva che si sarebbero lasciati. Davvero Manila ha detto una cosa del genere?

Le risposte di Manila Nazzaro

Sui social Manila ha spazio solo per i suoi figli, il lavoro e gli amici ma tra le storie Instagram trova il modo per rispondere, un modo indiretto, ironico e pacifico. Prima ha mostrato una golosa scatola contenente un bel dolce, commentando che al momento è la cosa che preferisce fare per godersi la vita. Poi il video e una canzone famosissima “Voglio danzare con qualcuno che mi ami e mi stringa tra le sue braccia”, la meravigliosa “I wanna dance with somebody” di Whitney Houston. Finisce così o ci sarà un seguito?