Crisi nera tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: emergono i motivi della rottura

E' davvero finita tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Oggi emergono altri dettagli e si scoprono quelli che sarebbero i motivi della rottura

Si sono davvero lasciati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? La cosa parecchio singolare è che i due, nonostante le tante voci di queste ultime 48 ore, abbiano deciso di tacere, alimentando così il chiacchiericcio. I fan non ci vogliono credere, tutti fanno il tifo per i Prelemi e stentano a credere che sia finita. Pochi giorni fa Giulia e Pierpaolo erano insieme a Miami, con il figlio del Pretelli, pieni di amore e sorrisi. E poi che cosa è accaduto? Un volo, 24 ore di lontananza e l’addio? Si stenta davvero a credere che possa essere finita.

Eppure le teorie sulla fine di questa relazione non mancano.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Ultimenotizieflash.com

Non ci sono conferme ma tante teorie. Tante voci, tante ricostruzioni. Pare persino che ieri Giulia Salemi e Pierpaolo fossero addirittura nello stesso locale ma da separati e che il cane della coppia sia stato affidato a una amica della bella influencer. Ma qual è la verità?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?

E’ Alessandro Rosica a rivelare qualche dettaglio:

Ci avevano riprovato, ci stanno riprovando. Ma, ad oggi, la situazione sembra molto difficile. Alla base i motivi di cui parlavo, poco rispetto. Lo so che molti di voi ci rimarranno male, io compreso. Come sapete da molto tempo li supporto contro tutto e tutti, qualsiasi cosa succederà io sarò qui.

Potrebbe esserci un ritorno ?

Adesso tocca a loro recuperare il recuperabile o mettere una pietra sopra a questa storia favolosa. Ad ogni modo mi sono affezionato alla Salemi e al fandom “la parte sana”, mi sono sempre comportato benissimo ed era giusto così. Pier è un ragazzo strabiliante e simpatico ma non è pronto per una famiglia soprattutto dopo la scottatura con la sua ex che l’ha destabilizzato e non poco. Auguro il meglio ad entrambi, soprattutto a Giulia, una donna che ha saputo ritrovare se stessa dopo tanti sbagli passati

Solo chiacchiere e nulla di più. Anche perchè i fan della copia si chiedono che cosa significhi “poco rispetto”. E’ successo qualcosa? Non è dato saperlo.

I Prelemi tacciono

Una cosa è certa, se gli altri parlano tanto, Giulia e Pierpaolo invece tacciono. Non hanno detto nulla, non hanno aggiunto nulla, non hanno fatto capire molto. C’è chi dice che Pier sia tornato a Roma dove condivide la casa con suo fratello. Niente pacchi, nessun trasloco, almeno per ora. Ma le premesse per una rottura definitiva dopo la crisi di febbraio a quanto pare, ci sarebbero tutte.