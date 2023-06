Sonia Bruganelli: “Il diritto di dettare modi e tempi nella propria vita”. Tutti però la accusano: non si fa

Pioggia di accuse contro Sonia Bruganelli dopo l'intervista a Vanity Fair e i motivo è più che prevedibile

“Abbiamo voluto riprenderci quello che è nostro. Il diritto di dettare modi e tempi nella propria vita. Chi vorrà lèggerà e capirà” ha scritto Sonia Bruganelli sui social, condividendo il link della sua intervista a Vanity Fair. Una intervista durante la quale l’imprenditrice e il suo ex marito Paolo Bonolis, dopo due mesi di smentite, confermano invece di non essere più una coppia.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a essere famiglia, per amore dei loro figli, lavorano anche insieme ma non sono più una coppia. E rivendicano appunto il diritto di decidere come e quando dire a tutti, pubblicamente, che il matrimonio è finito.

Oggi però, soprattutto Sonia Bruganelli, decisamente più attiva del suo ex marito sui social, si è beccata non poche accuse, con gli appassionati di gossip scatenatissimi. Piovono accuse, visto che Sonia e Paolo, avevano puntato il dito contro i siti e i giornalisti, che avevano dato la notizia, uno scoop.

Piovono accuse contro Sonia Bruganelli

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha commentato così la notizia del divorzio

Abbiamo voluto riprenderci quello che è nostro. Il diritto di dettare modi e tempi nella propria vita. Chi vorrà lèggerà e capirà. https://t.co/wzQjzpkJun — sonia bruganelli (@SBruganelli) June 6, 2023

E come voi stessi potrete notare, non sono mancati i commenti in negativo…

C’è chi fa notare che Sonia e Paolo hanno annunciato la fine di questa relazione con una intervista e non con un semplice post sui social, per dire. E quindi accuse anche in questo caso:

Il discorso famigliare ci sta ed è giusto che prima tuteliate la vostra famiglia. Ma denigrare gratuitamente come avete fatto siti che riportano questo tipo di notizie è stato pessimo, si poteva negare in altro modo. Poi vabbè l’esclusiva a vanity fair l’avete data gratis eh

E c’è chi ricorda quel famoso video, video con il quale Bonolis e Bruganelli si prendevano gioco di chi aveva dato la notizia:

Hai ragione Sonia,però sinceramente si può smentire in altro modo. Quel video in piscina a posteriori vi fa fare una pessima figura. Detto questo in bocca al lupo per tutto

E ancora:

Cara Sonia, io me lo ricordo lo sguardo di disprezzo con cui guardasti Ilary al GF due anni fa. Me li ricordo gli occhi pieni di giudizio verso una donna che in tutti i modi stava cercando di salvare il suo matrimonio, forse più per i figli che per se stessa. Oggi a me, domani…

E c’è anche chi torna a parlare del GF VIP: